بعد فخرها بوالدتها.. ابنة فيفي عبده بـ"جامب سوت" شفاف

شاركت الفنانة عزة مجاهد، ابنة الفنانة فيفي عبده جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة بـ"لوك" جرئ.

وارتدت عزة "جامب سوت" سواريه لامع من اللون الفضي، مشغول باللون الذهبي، وتميز بأنه شفاف تماما حتى أعلى الركبتين، وغطت منطقة الصدر فقط، فيما ارتدت عليه حذاء له كعب عال من اللون الأبيض.

ولم ترتد اكسسوارات، واكتفت بتسريحة شعر منسدل "ويفي"، و"هيفي ميكب"، مناسبة مع ملابس السهرة، فيما لم يتسن لمتابعيها وجمهورها التفاعل مع تلك الصورة حيث نشرتها عبر "الستوري"، التي تختفي بعد 24 ساعة.

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عزة مجاهد تثير الجدل

كانت الفنانة عزة مجاهد قد أثارت الجدل مؤخرا بردها على أحد متابعيها، الذي علق على صورة نشرتها مع والدتها لنفسها: "يلا يا اللي أمك رقاصة"، لترد عليه في تعليق عبر "إنستجرام": "بفتخر بيها ربنا يخليهالي".

كما أنها لم تكتف بذلك، بل نشرت صورة تجمعها بالراقصة فيفي عبده وكتبت عليها: "أمي ربنا يخليكي لينا ويديلك الصحة وطولة العمر".