فيديو.. هاني شاكر يحتفل بزفاف نجله في أحد الفنادق الكبرى

شارك عدد من الفنانين حفل زفاف شريف هاني شاكر، نجل نقيب الموسيقيين، الفنان هاني شاكرالمقام في أحد الفنادق الكبرى.

ومن الفنانين الذين حضروا الحفل سمير غانم، ودلال عبدالعزيز، ونادية مصطفى، فيما أحيا الحفل الفنان عمرو دياب.

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وكانت مصادر كشفت لـ"الوطن"، أن الفنان هاني شاكر أعد أغنية خصصها لزفاف نجله وتميزت دعوة الفرح بالكتابة الذهبية على اللون الأسود، داخل إطار مميز، ما أعطاها فخامة.