والدة "أحمد صابر": أهل نورا "فركشوا" الخطوبة.. وابني كان مريضا ولم يتزوج

قصة مثيرة طفت على صحفات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، لفتاة قالت إنها تبحث عن خطيبها عامين كاملين بعد اختفائه دون سابق إنذار عقب 6 أشهر من خطبتهما.

القصة التي رواتها صاحبتها نورا سعيد، عبر "فيسبوك" وقالت إنها جابت شوارع مدينتها ومختلف المحافظات ونشرت صور خطيبها وبحثت عنه في المستشفيات وأقسام الشرطة، فوجئت بزواجه من أخرى، حسب منشورها.

والرواية التي حكتها الفتاة عن خطيبها السابق، كذّبتها سمر محمود والداة الشاب الذي يُدعى أحمد صابر، في بث مباشر عبر "فيسبوك"، قائلة: "أحمد قبل ما يختفي كان نفسيًا مش مظبوط وودناه لشيوخ ودكاترة، ومحدش كان عارف هو ماله، لحد ما قرر يمشي ويختفي، لأنه كان زي المغيبين".

وأضافت: "حتى لما رجع مكانش شكله طبيعي، لدرجة إنه عاوز يسيبنا ويمشي تاني"، متابعة: "ابني كويس مش عليه قضايا ولا عامل مشاكل مع حد، وكل الناس تشهد بيه، كل القصة إنه تعبان نفسيا وقرر يمشي"، وعن حقيقة زواجه من فتاة أخرى خلال اختفائه، ردت الأم: "مفيش لا جواز ولا حمل".

وعن علاقته بـ"نورا" خطيبته السابقة، قالت: "نورا قالعة دبلتها من خمس شهور، ومالهاش صفة تتكلم بيها، وموضوعها منتهي من مامتها وباباها، وقالولي زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، وسبنالها الحاجة فداء لابني".

واختتمت: "هي كانت بتدور عليه، ولما رجع جت البيت وسلمت عليه، وكانت بتسأل عليا لكن من غير صفة، لأنها قالعة الدبلة من خمس شهور، حتى أحمد مكانش يعرف، هي متعتبرش خطيبته"، واختتمت السيدة حديثها: "محدش دفعلنا حاجة واحنا بندور على ابننا، ارحمونا وارحموا حالته".

Advertisements

قصة نورا وأحمد صابر

وكان أحمد صابر، طالب كلية الحقوق، اختفى عام 2017، بعدما أدعى خروجه لشراء بعض المستلزمات، تاركًا هاتفه بالمنزل، حسب رواية "خطيبته" لـ"الوطن"، حتى حررت محضر حينها رابع يوم من اختفائه برقم 4693 لعام 2017.

لتبدأ نورا رحلتها الشاقة عقب تحرير المحضر، والتي بدأت من منصات الـ سوشيال ميديا، بعدما طبعت صورته ولصقتها بشوارع الإسكندرية، وعمل العديد من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحثًا عن دليل للوصول إليه.

ليعود "أحمد" في 30 سبتمبر 2019، دون أن يوضح سبب اختفائه، لتخرج "نورا" عن صمتها مؤكدة إنه تزوج من أخرى خلال فترة غيابة من خلال منشور عبر "الفيسبوك".

«أحمد» اختفى.. و«نورا» تنادى فى الشوارع: «خطيبى تايه يا أولاد الحلال»

"سنتين بتدور عليه وفي الآخر طلع متجوز".. القصة الكاملة لنورا وأحمد صابر