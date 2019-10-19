الامارات | الرئيس الكوبي ينعى راقصة الباليه الأسطورية

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الكوبي ينعى راقصة الباليه الأسطورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت راقصة الباليه الأسطورية الكوبية، أليسيا ألونسو، أول من أمس، عن عمر ناهز 98 عاماً.

وكتب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، في تغريدة عبر «تويتر»: «لقد رحلت أليسيا ألونسو، وتركت لنا فراغاً هائلاً، ولكنها تركت أيضاً إرثاً لا يضاهى. لقد وضعت كوبا في مصاف الأفضل في الرقص العالمي». ودرست ألونسو الرقص في هافانا وفي مدرسة الباليه الأميركية في نيويورك، واحترفت الرقص مع مصمم الرقصات جورج بالانشين عام 1939. وفي الأربعينات، اكتسبت ألونسو سمعة كعضو في مسرح الباليه الأميركي، حيث أدت رقصات بشكل متقطع حتى عام 1959. وبعد أن تولى اليساريون السلطة في كوبا عقب الثورة عام 1959، تم تغيير اسم شركة ألونسو الخاصة إلى «باليه كوبا الوطني»، وأدت رقصات في أفضل مسارح العالم، بما في ذلك أوبرا باريس ومسرح البولشوي في موسكو. وتوفيت ألونسو بمستشفى في هافانا، وفقاً لتقارير إعلامية. وقبل عام، ألغت مشاركتها في افتتاح مهرجان الباليه الدولي في العاصمة لأسباب صحية.