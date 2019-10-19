الامارات | تحدي دبي للياقة ينطلق في أجواء حماسية كرنفالية

شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي دبي للياقة ينطلق في أجواء حماسية كرنفالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أجواء حماسية كرنفالية، ووسط إقبال لافت، بدأت، أمس، فعاليات النسخة الثالثة من تحدي دبي للياقة، المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في عام 2017، بهدف تحويل دبي إلى أكثر مدن العالم نشاطاً، والتشجيع على تبني أسلوب حياة أكثر سعادة ونشاطاً، من خلال المشاركة في برنامج شامل من الأنشطة التي تنظم لشهر كامل.

وتوزعت نشاطات تحدي دبي للياقة على مواقع عدة، لتتحول المدينة إلى صالة ألعاب رياضية، في أجواء من المرح والسعادة، إذ امتدت الفعاليات الافتتاحية من دبي فيستيفال سيتي، الذي تزين بالأنشطة وعروض الألعاب النارية، ابتهاجاً بانطلاقة الحدث، إلى كايت بيتش على شاطئ الخليج، ومواقع أخرى.

وحظيت المبادرة في يومها الأول بتفاعل لافت، إذ حرصت مؤسسات وجهات عدة على المشاركة، بالإضافة إلى جمهور من فئات عمرية مختلفة أبدى حماسة كبيرة خلال انطلاقة النسخة الثالثة من تحدي دبي للياقة، التي ستتواصل حتى 16 نوفمبر المقبل.

وشارك فريق دراجات شرطة دبي في افتتاح التحدي في قرية اللياقة البدنية بشاطئ كايت بيتش.

محطات جاذبة

وشكلت الساحة الخارجية لدبي فيستيفال سيتي، خلال افتتاح تحدي دبي للياقة، أمس، محطة جاذبة لكثيرين، من الكبار والصغار، ممن مارسوا أنشطة عدة، قادها متخصصون وخبراء، وسط تفاعل من العائلات والأطفال بشكل خاص، علاوة على السعادة التي أضفتها تشكيلات الألعاب النارية التي انطلقت الليلة الماضية، معلنة بداية نسخة جديدة من النشاط لـ30 دقيقة على مدار 30 يوماً.

وبفعالياته ومنصاته المتنوعة، اجتذب «كايت بيتش» أعداداً كبيرة من محبي اللياقة والنشاط، إذ قدمت حصص رياضية، وفعاليات متعددة في الهواء الطلق على شاطئ جميرا.

ويوفر التحدي قائمة شاملة من الفرص الرياضية في قريتين ضخمتين، و10 مواقع ومراكز للياقة، وأكثر من 40 فعالية، و5000 حصة تدريبية وأنشطة على مدار شهر، بمشاركة مجموعة من المشاهير، إلى جانب علامات تجارية معروفة في عالم الرياضة. ومن أبرزهم المدرب العالمي والكاتب الرياضي جو ويكس، الشهير بلقب «ذا بودي كوتش»، الذي يسعى إلى تحطيم الرقم المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لقيادة أكبر تجمّع للتمارين عالية الشدّة HIIT في 26 الجاري.

الرياضة للجميع

ويأتي برنامج التحدي الذي يتيح للجميع من مبتدئين ومحترفين وشباب وكبار، صياغة برنامج اللياقة البدنية الخاص بهم. ويجسد تحدي دبي للياقة 2019 تلك الفكرة، عبر إطلاق مركز المحتوى الافتراضي بعنوان Find Your 30، الذي سيكون بمثابة محطة واحدة، تحتوي على كمية وافرة من المحتوى الرياضي الذي يناسب جميع الأعمار والقدرات. ويقدم المركز خدماته مجاناً للجمهور عبر الموقع الإلكتروني لتحدي دبي للياقة، كما يحتوي أيضاً على المزيد من المعلومات حول فعاليات وأنشطة التحدي، لضمان استفادة المشاركين من التقنيات الرقمية، خلال رحلتهم الشخصية نحو اللياقة البدنية، خلال فترة التحدي وما بعدها.

ولتنفيذ وعده بتوفير فرص الوصول إلى التدريبات الرياضية للجميع، يتضمن مركز المحتوى الافتراضي خريطة لدبي بعنوان City as a Gym توضح أكثر من 30 موقعاً تقام عليها فعاليات وأنشطة التحدي مجاناً. فعند الوصول إلى الموقع، سواء أكان ممشى أم متنزهاً أو مساراً للركض، يقوم المشارك بمسح كود QR باستخدام الهاتف، ليظهر له التمرين الذي سيمارسه مع الموجودين في الموقع لـ30 دقيقة.

«تخيّل» بمفهوم جديد

تستقبل فعاليات التحدي في قرية اللياقة البدنية بدبي فيستيفال سيتي، التي تنظم بالتعاون مع «فيت بت» و«الفطيم»، الزوار من الساعة 12 ظهراً حتى الـ10 مساءً، من الأحد حتى الأربعاء، ومن الساعة 12 ظهراً حتى 12 منتصف الليل، من الخميس إلى السبت، طوال فترة التحدي. وتستضيف الردهة المربعة في الطابق الأرضي من «المول» مجموعة من الأنشطة والمسابقات، من بينها لعبة «روبو كيبر» لعشاق كرة القدم، ومحطة للقفز، والتي تناسب الكبار والصغار معاً. وسيتحول الممشى الداخلي إلى ساحة لممارسة الأنشطة ضمن البرنامج اليومي، والذي سيتضمن عرض «تخيّل» الجديد بمفهوم اللياقة البدنية، الذي يقام بمعدل عرضين كل مساء.

Advertisements

وسط المدينة

شهد وسط مدينة دبي، العديد من النشاطات المميزة والأجواء الحماسية، خلال افتتاح النسخة الثالثة من تحدي دبي للياقة، أمس.

وأعلنت «إعمار» أن الفعاليات والأنشطة الرياضية ستتواصل على مدار شهر كامل، والتي ستتوزع لترضي الجميع.

نشاط في الهواء الطلق

تقدم فعاليات تحدي دبي للياقة في قرية اللياقة البدنية في كايت بيتش، بالتعاون مع «اتصالات» و«مِراس» العديد من الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق على الشاطئ. وتستقبل الجمهور يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى 9 مساء، من الأحد إلى الأربعاء، ومن الساعة 7 صباحاً حتى الـ11 مساء، من الخميس إلى السبت، وتتضمن القرية مساحة مخصصة لكرة السلة الشاطئية، والملاكمة، وصالة ألعاب رياضية لفنون الدفاع عن النفس، واليوغا، ومنطقة للتأمل. وكذلك الأنشطة الرياضية المائية، مثل التجديف على الألواح، وقوارب الكانو والكاياك، ومسار من العوائق المائية. كما سيقام في القرية مساران آخران لتحدي الوحل لكل من الكبار والصغار.

مزيد من الفرص

من خلال مواقع ومراكز للياقة البدنية عدة، يقدم تحدي دبي للياقة المزيد من الفرص لزيادة حماسة الجمهور في العديد من المناطق حول المدينة، لتعزيز سهولة المشاركة في التدريبات الرياضية، وذلك في كل من مجمع حمدان الرياضي، ونادي زعبيل للسيدات، ومنطقة ذا بوينت في نخلة جميرا، والمدينة المستدامة، ومتنزه أبراج بحيرات جميرا وبلووترز.

وتنظم مجموعة من صالات اللياقة البدنية والعديد من المدربين المحترفين في جميع أنحاء المدينة أكثر من 5000 حصة تدريبية مجانية خلال تحدي دبي للياقة، بهدف الحفاظ على زخم المشاركة، وتحفيز المشاركين على تحقيق أهدافهم. وتشارك علامات تجارية شهيرة في عالم الرياضة في تحدي هذا العام.

5000

حصة تدريبية مجانية

خلال تحدي دبي

للياقة على مدار

شهر.