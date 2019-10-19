الامارات | أعمـــــاق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أذكر أنني استغرقت وقتاً طويلاً في التمرّن على الاتزان تحت الماء مع المعدات، واشتمل التدريب على تحقيق التوازن في وضعيةٍ مقلوبةٍ أثناء التصوير، حيث يكون الرأس إلى الأسفل والأرجل إلى الأعلى، ما يحرّك الدم في جسم المصوّر بصورةٍ عكسية، ويشعره بدوار، إلا أن التمرين يمنحك فرصة أكبر لتلافي هذه الحالة.

ليس التمرين شرطاً من ضمن الشروط التي ينبغي التقيّد بها فقط، بل هو ضرورةٌ قصوى لابد منها قبل دخول أي مرحلةٍ أخرى، فقد يفاجئك أحد المخلوقات، بأن يكون في وضعٍ عموديّ يتطلّب من المصوّر تحت الماء وضعاً خاصاً وصعباً للغاية من أجل الحصول على الصورة. هذا فضلاً عن تعامله مع الكاميرا بمثابة قطعةٍ من جسمه.

صورة لحصان البحر التقطتها في إمارة الفجيرة الحبيبة.