الامارات | معرضان وورشتا عمل تحتفي بنجاة مكي

شكرا لقرائتكم خبر عن معرضان وورشتا عمل تحتفي بنجاة مكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف المجمّع الثقافي في الحصن، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ورشتي عمل من وحي أعمال الفنانة الإماراتية نجاة مكي، وسيتمكّن المشاركون خلال ورشة العمل الأولى التي تقام غداً من إنتاج عطور مستوحاة من لوحات الفنانة الإماراتية الرائدة، بينما ستشهد ورشة العمل الثانية، بعد غد، مشاركة الفنانة مكي بنفسها، حيث تقدم دورة تعليمية حول تقنية التلوين على الأسطح الشفافة.

وسيترجم المشاركون في هذه الورشة لوحات مكي الفنية إلى عطورهم الخاصة، بدمج إلهام نجاة مكي المستوحى من البهارات والألوان والعناصر الطبيعية بذكرياتهم، خصوصاً تلك المتعلقة بعائلاتهم لتصميم عطورهم الخاصة. وتسلط منى الحداد، خريجة قسم كلية الفنون البصرية في جامعة زايد، الضوء على تأثير مكي في تقديم أعمال عن المرأة والثقافة الإماراتية، واستدعاء الذكريات من خلال الألوان والعطور.

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وفي السياق نفسه، يستضيف المجمّع الثقافي في القاعة الرئيسة ومساحات الطابق الأرضي حتى 15 ديسمبر المعرض الفردي الأول «نجاة مكي: إضاءات»، ويسلط المعرض المبتكر والمعاصر الضوء على النهج التجريبي والمنفتح الذي تتبنّاه مكي في مقاربتها للسرديات الجغرافية والتاريخية التي تأثّرت بها، كما يتضمن الموسم الافتتاحي للمجمّع الثقافي أيضاً أول معرض مجتمعي فني بعنوان «الإهداء: معرض احتفائي بنجاة مكي» بمشاركة 19 من الفنانين الإماراتيين ممن تأثروا بفن نجاة مكي ودورها الريادي في تطوير المشهد الفني في الدولة.

وتواصل مكتبة أبوظبي للأطفال بالمجمّع الثقافي، احتفاءً بافتتاح أبوابها أمام الزوّار، تنظيم معرض «رحلة بين الكلمات» الذي يركّز على إبراز دور كتب الأشكال المتحركة المجسمة في تعلّم القراءة والكتابة. وقد تم تحويل قصص المؤلفين والرسامين من الإمارات كمساحات تعليمية وتفاعلية ثلاثية الأبعاد لإثارة خيال الأطفال داخل المعرض، بما يمكّن الزوّار من الدخول في تجربة مبدعة تتجسّد فيها أشهر الكتب والمؤلفات.

يُعد برنامج الإقامة الفنية الذي يستضيفه المجمّع الثقافي بأبوظبي منصة لتقديم الدعم للفنانين، والارتقاء بممارساتهم الفنية نحو مستويات متقدمة. وانطلاقاً من مقره في منطقة الحصن، قلب أبوظبي النابض، يرفد المجمّع الثقافي الفنانين المقيمين في دولة الإمارات بالأدوات والموارد الفنية اللازمة، فضلاً عن الاستوديوهات الفنية المجهّزة تجهيزاً كاملاً. كما يهيئ لهم الظروف المواتية لإبداع أعمال فنية مميزة وعرضها في صالات المجمّع، وبالتالي يقدم لهم فرصة لتعزيز حضورهم على المشهد الفني المحلي والعالمي.