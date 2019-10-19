الامارات | «حياتكِ غالية علينا».. توعية بالوقاية من سرطان الثدي

شكرا لقرائتكم خبر عن «حياتكِ غالية علينا».. توعية بالوقاية من سرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت شرطة أبوظبي حملة توعية وتثقيف للوقاية من سرطان الثدي، تحت شعار «حياتك غالية علينا»، بالتعاون مع مستشفى برجيل في أبوظبي.

وركّزت الحملة التي نظمتها مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي، على تقديم الفحوص الطبية، وعقد محاضرة توعية وتثقيف، قدمتها استشارية النساء والتوليد بمستشفى برجيل، الدكتورة نرمين سليمان، حول أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، والتعريف بوسائل الوقاية، وعوامل الإصابة، وأهمية الاكتشاف والتشخيص والمعالجة وإعادة التأهيل. وتضمنت المشاركة إجراء فحوص صحية، وتوزيع بروشورات بالتعاون مع المستشفى.

من جهته، أشاد مدير مديرية شرطة العاصمة، العقيد حمد عبدالله النيادي، بجهود المستشفى ومشاركته في الحملة، وتعاونه في تقديم الخدمات الصحية والإرشادات الوقائية.

Advertisements

وأضاف أن «حياتكِ غالية علينا» تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي المتواصلة في نشر التوعية والتثقيف الصحي للسيدات، حول أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي.

يشار إلى أن «أكتوبر الوردي»، يعد شهراً للتوعية، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية يعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين أوساط النساء، إذ يتم تشخيص نحو 2.1 مليون حالة سنوياً. وتنصح النساء فوق سن الـ40 بإجراء فحص سريري للثدي كل عام. ويمكن أن يصاب الرجال أيضاً بسرطان الثدي، الذي يصيب عادةً الرجال فوق 60 عاماً، مع احتمال إصابة الشباب أيضاً.

- فحوص طبية، ومحاضرة توعية، وتوزيع بروشورات..

اشتملت عليها الحملة التي نظمتها شرطة العاصمة.