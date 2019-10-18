قالت الفنانة مي كساب، إن حياتها الأسرية منظمة للغاية وتلتزم دائما بتعليمات الأطباء الخاصة بأبنائها.
وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "cbc"، أنها تحاول أن تربي أبناءها بالطرق الحديثة، "لكن العرق الفلاحي بيطلع من وقت للتاني، لغاية دلوقتي ببرق للعيال وبزعقلهم وبعدين أصالحهم عشان بيصعبوا عليا".
وتابعت: "بنتي فريدة مش بتقولي يا ماما ودايما تندهلي باسمي وشكلها مستهفقني"، مشيرة إلى أنها استقرت أن تسمي ابنهم الجديد نوح.
واستطردت: "أنا شخصية أوفر أصلا فما بالك بأوقات الحمل".
كانت هذه تفاصيل خبر مي كساب عن تربية أولادها: العرق الفلاحي بيطلع من وقت للتاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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