نجمات بعد بيلا حديد في قائمة "أجمل امرأة في العالم"

حصلت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، بيلا حديد، 23 عاما، على لقب "أجمل امرأة في العالم" وهذا بحسب معيار "Golden Ratio" أو القاعدة الذهبية، التي تحدد المقاييس المثالية للجمال.

وحسبما ذكر "cnn"، حصلت بيلا على نسبة وصلت إلى 94%، وفق معايير نظرية القاعدة الذهبية التي ابتكرها اليونانيون القدماء، متفوقة على عديد من النجمات العالميات، أبرزهن شقيقتها جيجي حديد، وكاتي بيري، وبيونسيه وكارا ديليفين.

وإليكم النجمات اللاتي لاحقن بيلا:

قائمة أجمل 10 نجمات وفقًا لـ Golden Ratio

حصدت بيلا حديد، لقب أجمل امرأة في العالم بنسبة 94%

تليها بيونسيه التي حصدت نسبه 92.44%

وجاءت في المركز الثالث، آمبر هيرد 91.85%

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أما آريانا غراندي، فحصدت المركز الخامس بنسبة 91.85%

بينما حصدت تايلور سويفت 91.64%

وجاءت في المركز السادس كيت موس 91.05%

في حين، جاءت سكارليت جوهانسون في المركز السابع بنسبة 90.91%

والمركز الثامن، جاءت ناتالي بورتمان بنسبة 90.51%

وحصدت كاتي بيري المركز قبل الأخير، بنسبة 90.08%

واخيرًا حصدت كارا ديليفين المركز العاشر بنسبة 89.99%