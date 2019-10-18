تربعت عليها بيلا حديد.. كيف تطبق نظرية Golden Ratio لتحديد معايير الجمال

استطاعت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، بيلا حديد، 23 عاما، حصد لقب "أجمل امرأة في العالم" بنسبة 94%، وذلك وفقًا لمعيار Golden Ratio أو نظرية القاعدة الذهبية التي ابتكرها اليونانيون القدماء، والقائمة على دراسة مقاييس وخطوط الوجه وتناسقها، وهذا بحسب "cnn".

وتفوقت بيلا على مجموعة من النجمات العالميات، أبرزهن شقيقتها جيجي حديد، وكاتي بيري، وبيونسيه وكارا ديليفين.

كيف تطبق Golden Ratio معايير الجمال

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بحسب ما ذكر "goldennumber" الذي يسلط الضوء على شرح معيار "Golden Ratio، وكيفية استخدامه في التصميمات، أو تحديد معايير الجمال، للأشكال المختلفة، أو الصور الفوتغرافية أو حتى الأشخاص، فإن تحديد معيار الجمال يتوقف على قياس طول وعرض وجه الشخص أولًا، ومن ثم تُقسم هذه النتائج، مع الاعتبار أن تكون النتيجة النهائية مساوية للمسافة الموجودة بين العينين وحتى أسفل الأنف، ومن أسفل الأنف لأسفل الذقن.

وأن يكون عرض العينين مساويًا للمسافة الموجودة بينهما.

كما يفضل أن يكون طول الأذن مساويا لطول الأنف.