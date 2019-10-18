قالت الفنانة مي كساب، إن حملها للمرة الثالثة كان مفاجئا لها.
وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "cbc": "أنا في الشهر التاسع وممكن أولد وأنا قاعدة دلوقتي، وحملي في كل مرة كان بييجي من غير ترتيب ما عدا بنتي الأولى فريدة".
وتابعت أنها اتفقت مع زوجها ألا تنجب أول عام بعد الزواج، إلا أنها بعد 6 أشهر من الزواج قررت الإنجاب، وأنجبت ابنتها فريدة، وبعد إنجابها بعام ونصف حملت في ابنتها الثانية داليدا، وأيضا بعد عام ونصف من إنجاب الثانية حملت للمرة الثالثة.
واستطردت ضاحكة: "السبب في الدايت اللي بعمله، كل مرة بعد ما أولد أفكر أعمل دايت أحمل".
كانت هذه تفاصيل خبر مي كساب لمنى الشاذلي: "أنا في الشهر التاسع وممكن أولد دلوقتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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