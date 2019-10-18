تبدأ من 500 جنيه.. أسعار الجواكت الرجالي في أشهر البرندات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

مع اقتراب حلول موسم الشتاء، يبحث العديد من الرجال عن المعاطف والجواكت الشتوية.

وفي هذه الأوقات تستعرض بيوت الأزياء والماركات العالمية، أحدث منتجاتها الشتوية التي قد ترتفع أسعارها وفقا لتصريح سابق ليحيى الزنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة في غرفة القاهرة التجارية، الذي توقع أن ترتفع أسعار الملابس الشتوية بنسبة تصل إلى 10% مع بداية فصل الشتاء المقبل، مقارنة بأسعار الموسم الماضي، بسبب زيادة تكلفة بعض عناصر الإنتاج.

وفي السطور التالية نرصد أبرز أسعار وأنواع المعاطف الشتوية "الجواكت" من الماركات العالمية بمصر حسب الموقع الإلكتروني الرسمي لكل واحد منهم:

Zara-

ترنش مقاوم للماء TRAVELER أو معطف قصير بـ 1,199 جنيه، وجاكيت تقني بغطاء رأس متوفر بألوان جريئة ومبهجة مثل البنفسجي والأحمر والأخضر النعناعي "Mint green" بـ799 جنيها، وجاكيت طقم بنقوش مشجرة وحياكة مريحة 4 اتجاهات بـ 799 جنيها، وجاكيت هيكلي بـ 499 جنيها.

- lc wakiki

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جاكت قصير قطن بـ 799 جنيهاً، جاكت جلد أسود بـ 949 جنيها، معطف قطن بغطاء رأس ومحكم عند المفصل بـ749 جنيها، وجاكت جينز فاتح اللون قصير بـ549 جنيها والزيتي بـ599 جنيها، ومعطف جلد بني بـ849 جنيها، وجاكيت تقني بغطاء رأس متوفر بألوان عديدة بـ529 جنيها، جاكت قصير مضاد للمياه waterproof يتراوح ثمنه من 599 جنيها إلى 749 جنيها.

-H&M

معاطف من الصوف قصيرة تنوعت ألوانها بين درجات البني والرمادي والأسود وتراوحت أسعارها من 1.609 جنيه إلى 3.235 جنيه.

-bershka

فيست Denim utility vest بـ 799 جنيهًا، وجاكت Technical parka with multiple pocketsبـ 2,499 جنيهًا، وجاكت Check synthetic wool overshirt بـ 1,199 جنيه.

جاكت منتفخ أو Faux leather puffer jacket بـ 1,399 جنيه، وجاكت منتفخ طويل Two-tone puffer jacket بـ 1,199 جنيه، وجاكت Reversible faux shearling jacket مموه ذات الطابع العسكري بـ 1,199 جنيه، ومعطف طويل موديل Long puffer jacket with hood بـ 2,499 جنيه.