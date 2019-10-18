ترغب في حرق الدهون؟.. أطعمة ومشروبات تساعدك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:

يرغب الكثيرون في فقدان الوزن الزائد و الحصول على الجسم المثالي، لذا يجب الحرص على تناول الأطعمة التي تساعد على رفع معدلات الحرق وخسارة الوزن.

وتقدم الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية أبرز الأطعمة والمشروبات التي تساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن>

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