بعد دخولها ضمن الأرخص في الشتاء.. 9 معلومات عن الغردقة: تبدأ من 146 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

دخلت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ضمن تصنيف أفضل الوجهات السياحية حول العالم خلال فصل الشتاء في الفترة من نوفمبر وحتى فبراير المقبل، من حيث الأسعار ودرجات الحرارة.

أصدر التصنيف موقع "Skyscanner" ونقتله عنه صحيفة "thesun"، وعقد مقارنة للأسعار بين العامي الماضي والجاري، وأيضًا درجات الحرارة، ومن بين المدن الأفضل: بنوم بنه عاصمة كمبوديا، وكرابي في تايلاند، وبيونس آيرس في الأرجنتين، ريو دي جانيرو في البرازيل، ومراكش بالمغرب

وخلال السطور التالية، نستعرض لكم أبرز المعلومات عن مدينة الغردقة، بحسب الموقع الرسمي للهيئة المصرية لتنشيط السياحة:

1- تغطي مدينة الغردقة مساحة 40 كلم من الشريط الساحلي للبحر الأحمر، وتمتاز بشمسها الساطعة على مدار العام وشعابها المرجانية الرائعة الجمال.

2- تتمتع بعشرات مواقع الجذب الممتعة التي يمكنك التوجه إليها في جو من الاسترخاء والراحة.

3- من بين ثلاث أفضل مناطق للغطس، إلا أنها تعد مكانًا مناسبًا للجميع حتى لغير الغطاسين، فالمرح على الشاطئ والرياضات المائية الممتعة وارتياد النوادي وممارسة رياضة الغولف جزء بسيط من الخيارات المتاحة أمامك.

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4- يمكنك الاستمتاع بإجازة يملأها الاسترخاء باختيار نوع أو نوعين من أنواع المعالجة في أفضل منتجعات الغردقة الصحية.

5- تعد الغردقة مدينة تعج بالمنتجعات الفاخرة المنتشرة بين سقالة والضهار والممشى، وتضم سقالة عدد كبير من المنتجعات المطلة على البحر والفنادق المتوسطة المستوى والكثير من المطاعم. أما المنتجعات الفاخرة، فهي منتشرة في جنوب سقالة، أما الضهار، فتضم الجزء القديم الساحر من المدينة بما تحويه من بازارات غنية.

6- يعد الممشى، والمقصود به طريق القرية، الجزء الحديث من الغردقة، حيث يمكنك زيارة عدة أماكن فاخرة في الجوار، مثل خليج سوما وخليج مقادي وسهل حشيش.

7- تقع الغردقة، أو عاصمة ريفييرا البحر الأحمر، جنوب محافظة السويس على بعد 550 كلم من القاهرة، ويمكنك الوصول اليها إما بركوب الزورق من شرم الشيخ عبر الأقصر أو من مطار الغردقة الدولي.

8- تتمتع الغردقة بدرجة حرارة معتدلة طوال العام، فمناخها الصحراوي الجاف يؤدي إلى اختلافات كبيرة في درجات الحرارة بين النهار والليل، حيث يكون الجو ساخنا نهارًا وبارد ليلًا خاصة خلال أشهر الشتاء، وتصل أقصى درجات البرودة إلى 18 درجة مئوية وتبلغ ذروتها عند 42 درجة مئوية.

9- تبدأ أسعار الفنادق في الغردقة خلال فترة الشتاء، من 146 جنيها في الليلة الواحدة لشخص واحد، وتختلف الأسعار حسب درجة الفندق والخدمات المُقدمة، وفقًا لموقع "بوكينج" المختص بحجز غرف فنادق أو المساكن.