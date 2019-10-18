في عيد ميلادها .. شاهدي أبرز إطلالات حورية فرغلي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2019 10:44 مساءً - استطاعت حورية فرغلي أن تحقق شهرة في الوطن العربي في عدد من المجالات، منها حين انتُخبت ملكة جمال مصر عام 2002، ومنها في مجال الرياضة ولا سيما الفروسية، ومنها طبعًا في مجال التمثيل، من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، واليوم حورية فرغلي في عيد ميلادها الـ 43، وبهذه المناسبة جمعنا بالصور أبرز اطلالاتها التي اعتمدتها في مختلف المناسبات خلال مسيرتها الفنية.



اطلالات حورية فرغلي الرسمية والكاجوال

حورية فرغلي





تتمتع حورية فرغلي بجمال جذاب وقوام ممشوق، ولهذا فإنّ معظم تصميمات الأزياء تناسبها، ولا سيما حين نراها في فساتين ذات قصات ناعمة غير مبالغ بها بقصة ذيل السمكة، أو بقصة مكشوفة الأكتاف، أو بتصميم منسدل ناعم، لكنّ المشكلة أنّ حورية تقع أحيانًا في فخ الموضة، ولا سيما عند تنسيق الاطلالات الكاجوال، حيث تميل إلى الأسلوب المبهرج، ومع القليل من الانتباه لخياراتها، تستطيع أن تدخل قائمة النجمات الأكثر أناقة.





شاهدي بالصور لمناسبة عيد ميلاد حورية فرغلي الـ 43، أبرز اطلالاتها في مختلف المناسبات ونتمنى لها في هذا اليوم أن تحافظ على تألقها، وأن تزداد اطلالاتها أناقة ونعومة.