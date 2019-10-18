شنط يد بطبعات الحيوانات موضة خريف 2019 بحسب طولك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2019 10:44 مساءً - لا شك أن موضة طبعات الحيوانات تعتبر من أبرز إتجاهات خريف وشتاء 2019 - 2020 وقد أنعكس ذلك حتى على الاكسسوارات لا سيما شنط اليد بمختلف موديلاتها وأحجامها.



من جهتنا رصدنا لكِ مجموعة من شنط اليد بهذه الطبعات المميزة من عروض الأزياء الجاهزة ونخبرك بالموديل الذي يناسب طولك.

شنط كتف بسلسال طويل

Kate Spade

حظيت شنط اليد المزودة بسلسال طويل يغطي أول الفخذ بحضور لافت على منصات عروض الأزياء الجاهزة، وتألقت بها عارضات ماركات كبيرة مثل كيت سبيد Kate Spade و Aigner تجنبي هذا الموديل اذا كنت قصيرة القامة حتى لا يزيد من مشكلتك أو اعتمديه عبر الجسم بطريقة الـ Cross لتظهر الحقيبة بصورة أقصر وبالتالي لا تطغى على قامتك.

شنط كتف بحزام متوسط الطول

Givenchy



الجئي إلى شنط اليد المصممة بحزام قصير أو متوسط الطول كما في مجموعات جيفنشي Givenchy وسيلين Celine ومايكل كورس Michael Kors فهذه الأحجام تعتبر خيارًا مثاليًا لقصيرات القامة حيث يساهم في إبراز طولهن اذا ما أعتمدت مع الأزياء المناسبة.

Advertisements

شنط يد كبيرة

Michael Kors

لا تخلو مجموعات الأزياء الجاهزة من الشنط الكبيرة وهى موديلات تجذب انتباه كل امرأة ترغب بإطلالة عملية وأدرجتها عدد من دور الأزياء العريقة مثل مايكل كورس Michael Kors وتودز Tod’s بموديلات شديدة الفخامة ولكن عليكِ تفاديها اذا كنت تعانين من مشكلة قصر القامة لأنها ستطغى على مظهرك.

شنط بطبعات ناعمة

Tory Burch

لا شك أن الحقائب المزينة بطبعات رقيقة وغير متداخلة بشكل كبير من القطع المثالية للقصيرات وتجدينها لدى توري بورش Tory Burch وجيفنشي Givenchy، فقط احرصي على إختيار التصاميم المزودة بحزام متوسط الطول أو قصير.

شنط بتصميم طويل

Louis Vuitton

طغت الحقائب المصممة بشكل مستطيل طويل على عروض خريف 2019، فزينت إطلالات عارضات لويس فيتون Louis Vuitton و مريم ناصر زاده Maryam Nassir Zadeh ونرشحها بقوة للواتي يملكن قامة ممشوقة.