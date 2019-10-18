ما اختارته النجمات من صيحات البوت هذا الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2019 10:44 مساءً - الأناقة لا تقف عند حدود أحدث الصيحات فحسب، بينما طرق تنسيقها بالشكل الملائم، ربما يكون أهم من كونها تمثل أيّ موسم. مثلًا، إذا كان لديكِ بالفعل أكثر من صيحة من الحذاء المزود برقبة طويلة "البوت"، نساعدكِ في هذا المقال على تنسيقه بالطريقة الملائمة لموضة الخريف والشتاء، لا سيما وأنه القطعة الأبرز في أزياء الطقس البارد.



دائمًا تتجه بوصلة الأناقة نحو اطلالات النجمات، وعند الحديث عن حذاء البوت فهناك 5 صيحات كررتها النجمات بشكل لافت منذ بداية الخريف.. تعرفي إليها:



1-بوت الركبة

الممثلة والعارضة الأمريكية كايا جربر



لا شيء يجعل زوجًا من أحذية البوت المزودة برقبة تصل إلى الركبة، يبدو أكثر نعومة من تنورة قصيرة مفعمة بالأنوثة. شاهدي ستايل الممثلة والعارضة الأمريكية كايا جربر، حين اختارت تايور من التويد الزيتوني، وانتعلت معه حذاء البوت الأسود بعنق يخفي ساقيها حتى الركبة.



2- البوت المكتنز chunky boot

البوت المكتنز



هذا الموسم كلما كان نعل البوت مكتنزًا وضخمًا، كلما كان أكثر أناقة، والدليل يأتي في أناقة اطلالة عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، التي ذهبت إلى زوج من أحذية البوت المكتنزة من تشكيلة هذا الموسم لدار برادا.



3- بوت بصيحة الـ platform

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بوت بصيحة الـ platform

لا ينبغي أن تكون أحذية النهار هي نفسها الأحذية المناسبة لمشاوير المساء، بينما عليكِ انتعال تصميمات أكثر نعومة وأنوثة، مثل البوت المصمم من نعل مرتفع من الأمام platform boot، استلهمي من المغنية الأمريكية زيندايا اطلالتكِ للمساء، حيث اختارت فستانًا أسود ناعمًا مع معطف الترنش من الجلد، وعززت اطلالتها بزوج من حذاء البوت المزود بنعل مرتفع، وعنق متوسط الطول.



4- البوت المربع من الأمام Square-Toe

البوت المربع من الأمام



تضيف الأحذية المربعة مجرد لمسة عصرية لاطلالتكِ. استلهمي طرق تنسيق هذا التصميم المربع من الأمام، من عارضة الأزياء بيلا حديد، التي اختارت اللون الأبيض ونسقته مع اطلالة رياضية.



5- بوت جلد الثعبان

بوت جلد الثعبان



إذا كنتِ بدأتِ بالفعل مهام التسوق لأزياء الخريف، بالطبع شاهدتِ حذاء البوت المستوحى من جلد الثعبان في كل مكان. إنه القطعة الأكثر رواجًا بلا منازع، لذا، اِحصلي على لمسة الحياة البرية بإضافة جلد الثعبان في بوت وحقيبة يد، على غرار عارضة الأزياء جيجي حديد.

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