صيحة 2020 دون فستان.. هل لديكِ جرأة لارتداء بدلة في حفل زفافك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

هل لديكِ جرأة لارتداء بدلة بدلاً من الفستان الأبيض في حفل زفافك؟.. إذا كانت الإجابة "نعم" فألقِ نظرة على صيحة Bridal Suits التي اختارها أبرز مصممي العالم لتكون الأحدث في عالم الموضة والأزياء لعام 2020، وفقًا لـtheknot، وstylecaster.

موضة Bridal Suits هي بديل فساتين الزفاف التقليدية، تميز بالطابع الكلاسيكي، فهي تمنح المرأة مظهرا مفعما بالجرأة والجاذبية من ناحية، وإطلالة مريحة من ناحية أخرى.

وجاءت Bridal Suits بقصات متنوعة بين السترات peplum وقصة العنق الحادة، وأتسم بعضها بخامة الدانتيل التي جاءت على هيئة أكمام فضفاضة، و تأتي في الغالب مصنوعًا من الحرير أو اللامية أو الكتان أو الكريب.

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كما عادت موضة البناطيل الشارلستون بقوة من فترة السبعينيات، ليتصدر صيحة Bridal Suits.

وينصح خبراء الموضة بتنسيق Bridal Suits مع قطع مجوهرات تتحلى بالبساطة والهدوء لتجنب المبالغة، على أن يتم تنسيقه مع حذاء ذي كعب عالي وبوكيه من الورود، و يمكن تنسيقه بشكل أجرأ، على سبيل المثال مع صندل عادي، أو ذي أربطة أو حذاء إسبادريل.

وتعتبر صيحة Bridal Suits خيارا مناسبا للعروس التي ترغب في الخروج عن المألوف في ليلة العمر.