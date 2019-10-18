وفقا للحرارة والأسعار.. إليك أرخص الأماكن السياحية في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

مع انخفاض درجات الحرارة، يبدأ عشاق السفر في فصل الشتاء، في البحث عن أفضل الأماكن والوجهات السياحية حول العالم للاستجمام رفقة العائلة أو مع الأحباب، إلا أن التكاليف المالية تصير أكبر العقبات التي قد نواجها.

أورد موقع "Skyscanner" قائمة بأحدث تصنيف للوجهات التي تتميز بدرجات حرارة مناسبة نحو 22 درجة خلال الأشهر من نوفمبر إلى فبراير، ونشرتها صحيفة "the sun".

كما عقد مقارنة بين أسعار تلك الأماكن بين عامي 2018 و2019، التي أظهرت عددًا من الوجهات أرخص بكثير هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأظهر التصنيف مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، والتي تنخفض أسعارها مقارنة بالعام الماضي بنسبة تصل إلى 23%، كما تشهد متوسط درجات الحرارة هناك 23 درجة، بحسب ما أورد التصنيف.

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وانخفض سعر الرحلات إلى مراكش بالمغرب خلال نوفمبر المقبل، بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، ويصل متوسط درجات الحرارة هناك 22 درجة، فيما تراجعت أسعار الرحلات إلى جزيرة فويرتيفنتورا الإسبانية بنسبة 10% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وتتمتع بدرجات حرارة تصل إلى 24 درجة.

أما بالنسبة إلى العطلة الأكثر دفئًا في نوفمبر المقبل، فهي بنوم بنه عاصمة كمبوديا، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة 30 درجة، وتتمتع بأسعار أرخص من العام الماضي بنسبة 8%، كما تعد الرحلات الجوية إلى العاصمة الكمبودية أرخص بكثير في ديسمبر من هذا العام.

كما ذكرت القائمة بعض الوجهات الأخرى التي يتوجب على البعض زيارتها خلال الشتاء المقبل، بسبب رخص الأسعار، ومنها كرابي في تايلاند، وبيونس آيرس في الأرجنتين، ريو دي جانيرو في البرازيل.