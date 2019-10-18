من الجينز لفساتين الزفاف.. هذه الملابس تخفي عيوب قوامك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

لإطلالة جذابة ورشيقة، هناك بعض المعايير والملابس الملائمة التي يجب اختياراها، لضمان الظهور بمظهر مناسب وجذّاب ويخفي عيوب قوام الجسم.

إليكِ عزيزي مجموعة من الملابس التي تساعد على إخفار عيوب قوامك، وتواكب أحدث صياحات الموضة.

هذا السروال يداري عيوب قوامك

قالت مستشارة المظهر الألمانية سونيا جراو، إنه يمكن للمرأة إخفاء عيوب قوامها من خلال سروال "الجيجينز" "Jeggings"؛ حيث إنه يداري المناطق الممتلئة.

وأوضحت أن الجيجينز كما يبدو من اسمه هو سروال يجمع بين الجينز والليجنز؛ فهو من حيث المظهر الخارجي يبدو كسروال جينز عادي، ولكنه يمتاز بخامة مطاطية للغاية بحيث يمنح المرأة نفس إحساس الليجنز من ناحية وليداري امتلاء البطن والخصر والأرداف من ناحية أخرى.

ولتعزيز تأثير النحافة والرشاقة ينبغي اختيار موديل ذي وسط عال ويكتسي بلون داكن كالأسود أو الأزرق، على أن يتم تنسيقه مع قطعة فوقية ذات قصّة واسعة.

السروال الجينز ذي اللون الداكن والوسط العالي

أما مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف توضح أنه يمكن للمرأة ذات القوام الممتلئ إخفاء عيوب قوامها من خلال السروال الجينز ذي اللون الداكن والوسط العالي والأرجل الواسعة، وذلك لإخفاء امتلاء البطن والسيقان والأرداف.

وأضافت جيرلوف أنه يمكن زيادة تأثير التنحيف، الذي يتمتع به هذا السروال، من خلال اختيار موديل يصل طوله إلى الأرض أو موديل بطول 7/8.

ويمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيق هذا السروال مع بلوفر أسود ذي ياقة عالية وبليزر من المخمل وحذاء أنيق ذي نعل مسطح.

كما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق السروال مع بلوفر يزدان بنقوش الزهور وحذاء رياضي.

جينز بيبرباج يداري عيوب قوامك

تشهد الموضة النسائية في 2019 رواجا كبيرا لجينز "بيبرباج" "Paperbag Jeans"، الذي يداري عيوب القوام ليمنح المرأة مظهرا نحيفا ورشيقا.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية سونيا جراو أن جينز "بيبرباج" هو جينز ذو حزام يتم ربطه على الوسط على غرار الحقيبة البلاستيكية “Paperbag”، وهو يمتاز بقصة ذات وسط عال، ومن ثم فهو يداري امتلاء البطن والخصر والأرداف.

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وأضافت جراو أن جينز "بيبرباج" يمتاز أيضا بأرجل ذات قصة واسعة، ومن ثم فهو يداري امتلاء الأفخاذ وباطن الساق.

وعن كيفية تنسيق جينز "بيبرباج" أوضحت جراو أنه يتناغم مع قطعة فوقية قصيرة سواء بلوفر أو جاكت أو بلوزة، وذلك لتسليط الضوء على الوسط، ما يجعل القوام يبدو أكثر نحافة ورشاقة.

حيل موضة لإخفاء عيوب الذراع

تواجه بعض النساء مشكلة في ارتداء القطع الفوقية خلال فصل الصيف بسبب عيوب الذراع كامتلاء الذراع أو نحافته الشديدة. وببعض حيل الموضة يمكن للمرأة إخفاء هذه العيوب.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف أنه يمكن للمرأة إخفاء امتلاء العضد (الجزء العلوي من الذراع) من خلال تسليط الأضواء على الساعد من خلال الأكمام المزدانة بالكرانيش أو التي تتخذ شكل البوق، مع مراعاة أن تكون الخامة انسيابية وفضفاضة، ولكن ليست ناعمة للغاية؛ فبذلك يبدو العضد أكثر نحافة.

وأضافت جيرلوف أنه يمكن أيضا إخفاء امتلاء الذراع بواسطة اللعب بالألوان، كأن يكون لون الأكمام مغايرا للون القطعة الفوقية، كقطعة فوقية تزهو بالون الأحمر، في حين تكتسي الأكمام باللون الأسود؛ حيث يعمل التباين اللوني على صرف الأنظار عن امتلاء الذراع وتسليطها على منطقة الصدر أو البطن.

كما يمكن إخفاء امتلاء العضد بواسطة الأكمام الطويلة، مثل الأكمام الثلاث أرباع، التي تغطي المرفق.

أما الذراع النحيف للغاية، فيمكن للمرأة صرف الأنظار عنه من خلال الأكمام المزدانة بكرانيش عند العضد؛ حيث إنها تمنح الذراع كثافة جذابة.

يمثل السروال البليسيه (Pleated Pants) نجم موضة الصيف في 2019 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة مفعمة بالرقة والأنوثة.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية سونيا جراو أن السروال ذا الطيّات يأتي في الغالب مصنوعا من الحرير أو اللاميه أو الكتان، ويمتاز بقصة واسعة للأرجل ووسط عال ومرن ليداري عيوب الساقين من ناحية ويمنح المرأة إحساسا بالراحة من ناحية أخرى.

وأضافت جراو أن السروال البليسيه يزدان بنقوش الزهور أو مطبوعات الحيوانات أو يتلألأ بدرجات الميتالك البرّاقة كالذهبي والفضي، بالإضافة إلى الألوان المحايدة كالأسود والأبيض ودرجات الكريمي.

فستان الزفاف

وقالت خبيرة الموضة الألمانية سوزان برنارد إن فستان الزفاف يطل في 2019 بقصّة مستوحاة من قصّة فساتين الأميرات، والتي تتخذ شكل حرف A؛ حيث تكون القطعة الفوقية ضيقة والتنورة واسعة.

وتمتاز هذه القصّة بأنها تغازل كل أشكال القوام، خاصة القوام "الكيرفي" الغني بالمنحنيات، كما تعمل هذه القصّة على إخفاء عيوب الأفخاذ والأرداف بفضل التنورة الواسعة، التي تنسدل بانسيابية على الأفخاذ والأرداف.