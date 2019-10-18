"عربية الأصل".. من هي أجمل امرأة في العالم "علميا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

ربما ترى امرأة جميلة، بينما يراها آخرون ليست كذلك، إذ تختلف المقاييس حسب أذواق الأشخاص المختلفة، لكن هناك عارضة أزياء حصدت لقب الأجمل في العالم وفقًا لمعايير علمية.

بيلا حديد عارضة الأزياء الشهيرة من أصول فلسطينية، حصدت لقب أجمل امرأة في العالم، وفقًا لما أعلنه طبيب التجميل الدكتور جوليان دي سيلفا، معتمدًا على "علم النسبة الذهبية لجمال فاي" أو Golden Ratio، الذي يحدد المقاييس المثالية للجمال، وذلك بحسب ما نقلت "CNN" عربي عن صحيفة Daily Mail البريطانية.

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وعلم النسبة الذهبية هو مقياس للكمال الجسدي المحدد من قبل فناني ومهندسي "النسبة الذهبية" خلال عصر النهضة الأوروبية، واستُخدمت هذه المعايير لتخطيط أعمالهم الفنية. وفي عام 2009، ظهرت عالمة بروفيسورة تدعى كيندرا سشميد على برنامج "The Oprah Winfrey Show"، لمناقشة كيف استخدم العلماء الصيغة الرياضية للمساعدة في فهم السبب وراء اعتبار بعض الأشخاص جميلين أو أقل جمالًا.

واعتمد الخبراء، الشكل المثالي للوجه ككل، كموضع الشفاه والأنف والذقن والفك والعينين والجبين، وتبين وفق المعادلة اليونانية أن "بيلا" هي الأكثر تطابقا مع النسبة المثالية، لتحتل المرتبة الأولى في الجمال، وتليها بيونسيه وآمبر هيرد والمغنية الأمريكية أريانا غراندي.

وصُنّفت بيلا كأجمل امرأة بمعدل جمالي وصلت نسبته إلى 94%، وحلت المغنية الأمريكية بيونسيه في المركز الثاني بمعدل وصل إلى 92.44%، وجاءت أمبر هيرد ثالثة بنسبة 91.85%.