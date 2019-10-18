بدء فعاليات معسكر "أنا وعائلتي" لأهالي الأسمرات في المقطم

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أطلق المجلس القومي للمرأة، اليوم، فعاليات معسكر "أنا وعائلتي" لأهالي حي الأسمرات في المقطم، ويمتد على مدار يومين.
تأتي الفعاليات فى إطار الشراكة بين المجلس وشركة "ويل سبرنج" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويستهدف تقوية الروابط الأسرية والوصول لعلاقات أسرية سليمة وتنشأة أفضل للأطفال الذين يمثلون مستقبل مصر.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المعسكر يضم 40 أسرة من أهالى حي الأسمرات بالمقطم، ويتضمن المعسكر تنفيذ أنشطة ترفيهية وتثقفية ورياضية لجميع أفراد الأسرة، إضافة إلى توعية الآباء والأمهات بكيفية التعامل وتربية الأبناء تربية سليمة قائمة على التفاهم والمحبة والود، بالاضافة إلى تنفيذ ورش عمل لأفراد الأسرة يؤدون خلالها الأعمال اليدوية التي يستعرضون من خلالها مهاراتهم، مثل الرسم وتشكيل المجسمات بالخشب والصلصال، وغيرها من الأنشطة المختلفة.
يذكر أن معسكر "أنا وعائلتي" يعتبر المعسكر الرابع الذى ينفذه المجلس لأهالي حى الأسمرات، حيث جرى تنفيذ معسكرات "أنا وبابا" و"أنا ماما"، و"اكتشفني" في إطار نفس الشراكة.
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