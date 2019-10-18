الامارات | رائدتا فضاء تدخلان التاريخ الآن.. بأول سير نسائي

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شكرا لقرائتكم خبر عن رائدتا فضاء تدخلان التاريخ الآن.. بأول سير نسائي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت رائدتا الفضاء، كريستينا كوتش وجيسيكا مير، التابعتان لوكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، التاريخ، بعدما نجحتا منذ قليل في بدء أول عملية سير نسائية خالصة في الفضاء، خارج محطة الفضاء الدولية.
وتعد هذه المرة الثانية لـ«ناسا» التي تحقق فيها إنجازاً تاريخياً في السير البشري في الفضاء.
واضطرت «ناسا» إلى أن تلغي بشكل مفاجئ أول عملية سير في الفضاء لفريق نسائي في مارس الماضي لعدم وجود بدلات فضائية ذات حجم مناسب للمرأتين.
والهدف من السير في الفضاء اليوم هو استبدال وحدة شحن الطاقة المعيبة التي تساعد في تنظيم جمع الطاقة من المصفوفة الشمسية بالمحطة.
وستكون عملية السير في الفضاء هى الـ221 خارج محطة الفضاء الدولية التي يرجع عمرها لعقدين. ومن المقرر أن يستمر السير في الفضاء من خمس إلى ست ساعات.
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