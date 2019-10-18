عربية الأصل.. 30 صورة و8 معلومات عن أجمل امرأة في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

حصدت بيلا حديد عارضة الأزياء الشهيرة من أصول فلسطينية، لقب أجمل امرأة في العالم، وفقًا لما أعلنه طبيب التجميل الدكتور جوليان دي سيلفا، معتمدًا على "علم النسبة الذهبية لجمال فاي" أو Golden Ratio، الذي يحدد المقاييس المثالية للجمال.

اعرف المزيد عن حصول بيلا حديد على أجمل امرأة في العالم.. بالضغط هنــــــــــا.

ونستعرض لكم خلال الألبوم المرفق بالأعلى 30 صورة لعارضة الأزياء بيلا حديد تضم أبرز إطلالاتها، و15 معلومة عنها خلال السطور التالية:

1- ولدت صاحبة الـ23 سنة في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، لأب من أصل فلسطيني هو محمد حديد، وأم هولندية الأصل هي يولاندا حديد.

2- دخلت عالم الأزياء للمرة الأولى في أيام الموضة بنيويورك في أسبوع الموضة Desigual، ثم ظهرت بعد ذلك في عرض أزياء الماركة العالمية توم فورد، لتخطف الأنظار إليها منذ ذلك الحين.

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3- لم تكمل بنت الملياردير الأمريكي محمد حديد دراستها للتصوير بمدرسة بارسونز للتصميم، بسبب اتجاهها للموضة والأزياء، إضافة إلى أنها كانت تمارس الفروسية، وترغب في حضور دورة الألعاب الأولمبية عام 2016، في ريو دي جانيرو، لكنها اضطرت للتخلي عن المنافسة بسبب معاناتها من داء "لايم"، وهو ينتج عن الإصابة بواحد من إحدى 3 أنواع من بكتيريا البوريليا.

4- بذخ نجم "بيلا" مع حلول 2015، وأصبحت تسير في عروض رئيسية في جميع أسابيع الموضة الأربعة، بما في ذلك ظهورها في مارك جاكوبس في نيويورك، وجايلز في لندن، وبوتيجا فينيتا في ميلانو، وبالمين في باريس، بحلول نهاية العام، وتم تصنيفها باسم "Breakout Star" لعام 2015 من قِبل Models.com.

5- واصلت مسيرتها في عام 2016، في عالم الموضة بفضل مسيرتها الرشيقة والجمال المذهل، والمشي في عشرات البرامج وحجز العديد من أغلفة المجلات العالمية، وأفضل عارضة أزياء لعام 2016، إضافة إلى لقب "أفضل طراز للعام" في حفل جوائز جي كيو للرجال وحصلت على دور الوجهة الإعلاني لماركة ديور للماكياج، كما حصلت على فرصة لتحقيق حلم مدى الحياة من خلال المشي في عرض أزياء Victoria’s Secret السنوي.

6- ارتفع نجمها بسرعة، وحصدت شهرة واسعة خلال السنوات الأخيرة، بعد أن استطاعت تثبيت خطواتها في عالم الموضة وعروض الأزياء، رغم صغر سنها، وأصبحت أشهر العارضات في الولايات المتحدة والعالم.

7- انفصلت مجددًا عن المغني "ذا ويك إند" في أغسطس الماضي، بسبب التزامات أعمالهما ووقوع مشاجرات كثيرة بينهما مؤخرا.

8- العلاقة بين بيلا وذا ويك إند بدأت عام 2015، لكنهما انفصلا في ديسمبر من نفس العام، واستأنفا العلاقة بينهما في فبراير 2016، لكنهما انفصلا في آخر العام، وعادت بيلا وذا ويك إند لبعضهما في يوليو 2018 قبل الانفصال الأخير.