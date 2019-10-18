6 فوائد مذهلة عند تناول ثمرتي موز كل 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

يعتبر الموز من أكثر أنواع الفاكهة انتشارًا، وأحد الوجبات الخفيفة الصحية التي يمكنك تناولها لتحصل على مقدار التغذية المطلوب لجسمك.

لكن هل فكرت يوما في الفائدة الذي ستعود عليك بعد تناول ثمرتين خلال 24 ساعة أو تساءلت عن الكمية الصحية المطلوبة منه؟

وقبل أن نُلقي نظرة خلال النقاط التالية على النتائج الصحية لتلك العادة فهي أحيانا تكون مضرة للبعض، لا يُنصح للأشخاص الذين يعانون من حالات معينة، مثل الذين لديهم حساسية من الموز، إذ يسبب لهم الحكة والتورم والتهابات عند الحلق والفم والألم بالجهاز التنفسي، وينصح مرض الكلى المزمن بالابتعاد عنه، وعلى مرضى القلب وضغط الدم استشارة الطبيب أولا قبل تناوله.

- القيمة الغذائية التي ستحصل عليها من تناول ثمرتي موز

- سيدخل جسمك 210 من السعرات الحرارية

- 900 ملج بوتاسيوم (24٪ RDA)

-54 ج كربوهيدرات (18٪ RDA)

- جرامان من الألياف الغذائية (24 ٪ RDA)

- 28 جراما من السكر

- 6 جرامات بروتين (4 ٪ RDA)

كما تحصل أيضا على النسبة المئوية التالية من الكمية المُوصى بتناولها لهذه العناصر الغذائية الحيوية:

- 2٪ فيتامين أ

- 34 ٪ فيتامين C

- 2٪ حديد

- 40 ٪ فيتامين B6

- 16 ٪ الماغنيسيوم

فوائد تتناول ثمرتي موز كل يوم:

1- يحدث تغير كبير في كمية البوتاسيوم الموجود بجسمك، الكثير منا لا يدركون مدى أهمية البوتاسيوم للجسم لأننا لا نعرف بالضبط ما الذي يفعله.

والبوتاسيوم أحد العناصر الغذائية الأكثر أهمية لأنه يستخدم من قبل كل خلية في الجسم لتوليد الشحنة الكهربائية اللازمة للعمل بشكل صحيح، كما يلعب دورًا في الحفاظ على معدل ضربات القلب ثابتًا، والحفاظ على ضغط دم بشكل سليم، وإطلاق إفراز الأنسولين عند الحاجة لتنظيم سكر الدم.

ويتراوح معدل RDA للبوتاسيوم في البالغين الأصحاء بين 3500-4700 ميلي جرام يوميًا.

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ويمكن أن تؤثر بعض العوامل الأخرى مثل نمط الحياة على الكمية الموصى بها، لذلك من الضروري أن تتحدث إلى طبيبك إذا كنت قلقًا من عدم حصولك على ما يكفي من البوتاسيوم.

لكن في العموم، ثمرتان متوسطان يحتويان على حوالي 900 ملج من البوتاسيوم، لذا فهذه وسيلة جيدة وسهلة للحصول عليه.

إذا كنت لا تحب تناول الموز وبحاجة إلى الكمية الموصى بها من البوتاسيوم، فتناول المصادر الجيدة الأخرى للبوتاسيوم مثل؛ الفاصوليا البيضاء والبطاطا (البيضاء والحلوة) والبنجر والسبانخ والبطيخ وصلصة الطماطم.

2- تساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي

ربما تعلم أن الكثير من الصوديوم هو عامل خطر كبير لارتفاع ضغط الدم، لكن ما قد لا تعرفه أنه هو في الواقع توازن الصوديوم والبوتاسيوم يعمل على السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

ويساعد الموز على التحكم في ضغط الدم من خلال تنظيم كمية السائل المخزن في الجسم. ويعزز عملية الكلى لتنقية الدم وامتصاص السوائل الزائدة التي وجهت إلى المثانة كما البول.

في المتوسط ، يجتمع أقل من 2 ٪ من البالغين في الولايات المتحدة مع RDA اليومي للبوتاسيوم، ما يعني أن الكثير من الناس لديهم عامل خطر كبير لارتفاع ضغط الدم.

3- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

من الضروري اتباع نظام غذائي شامل غني بالفواكه والخضروات الطازجة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان لأنك تحصل على جرعتك اليومية من العناصر الغذائية المهمة، دون إضافة الملح والسكر وصبغ الطعام والمواد الحافظة الكيميائية. لكن الموز جيد بشكل خاص لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين "ج"، وهو أمر حاسم في مكافحة الجذور الحرة المسببة للسرطان.

والألياف في الموز مهم أيضا لتنظيم صحة الجهاز الهضمي، وللحد من خطر الاصابة بسرطان القولون والمستقيم.

4- يعزز صحة قلبك

تحقيق التوازن الصحيح بين الصوديوم والبوتاسيوم مهم أيضًا لصحة القلب. كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين حصلوا على 4069 ملج على الأقل من البوتاسيوم يوميا من الموز هم أقل عرضة بنسبة 49٪ للوفاة من أمراض نقص تروية القلب من الناس الذين حصلوا على أقل من 1000 ملج.

ويدعم الموز صحة القلب بطرق أخرى أيضا؛ عن طريق الألياف وفيتامين B6 وفيتامين C معًا.

5- يهدئ من آلام المعدة المُزعجة

إذا كنت قد ذهبت إلى الطبيب من قبل بسبب اضطراب في المعدة، فمن المحتمل أنه أو هي قد أوصت بتطبيق نظام BRAT. يتكون نظام BRAT من الأطعمة الأساسية التي يسهل هضمها، وذلك باختصار بالنسبة إلى الموز والأرز والتفاح والخبز المحمص.

يعتبر الموز رائعًا للحفاظ على صحة معدتك والجهاز الهضمي؛ لأن البوتاسيوم يساعد في استقرار توازن المنحل بالكهرباء. تساعد الألياف أيضًا في تعزيز الانتظام.

6-عليك أن تأخذ في 30ج تقريبا من السكر

أصبحت كلمة السكر سيئة ومخيفة في هذه الأيام، ولكن عندما يتعلق الأمر بالموز، فلا داعٍ للقلق كثيرًا، إذ يوصي الخبراء بتقليل تناولك للسكر المضاف بشكل كبير، وهو النوع الذي يتم ضخه في الطعام حيث لا يوجد بشكل طبيعي، أما السكر في الموز طبيعي ويأتي بجرعة صحية من الألياف أيضًا.

وتساعد الألياف على إبطاء عملية الهضم (السكر والكربوهيدرات تحترق بسرعة) ، وتؤثر على نسبة السكر في الدم لديك.

لذلك، يعد الموز وجبة خفيفة جيدة منتصف النهار أو إضافة لوجباتك عندما تحتاج إلى البقاء نشيطًا.

خلاف ذلك، تشير الأبحاث إلى أن تناول نسبة عالية من البوتاسيوم يقلل من خطر الوفاة بسبب أي مرض جسدي بنسبة 20٪.