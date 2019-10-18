علاج الهالات السوداء تحت العين بأفضل الكريمات... اطلعي عليها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - لا شك أن الإجهاد والسهر والحياة اليومية المليئة بالضغوطات، تساهم في التسبب بظهور الهالات السوداء تحت العين. إلا أن المتخصصين يجمعون على أن السبب الرئيسي لمشكلة الهالات السوداء هو الجلد الرقيق والحساس المحيط بمنطقة العين. وهذا الأمر يتطلب تأمين الحماية القصوى لـ محيط العين، وفي الوقت نفسه استخدام أفضل الكريمات التي تعالج الهالات السوداء تحت العين.

وفي هذا المقال، نرصد لك علاج الهالات السوداء تحت العين بأفضل الكريمات، لتختاري من بينها ما يلائمك.



SkinBetter InterFuse Treatment Eye Cream

SkinBetter InterFuse



إنه أحد أفضل الكريمات والمستحضرات التي تستهدف الهالات السوداء تحت العين، فهو لا يعالج هذه الدوائر الداكنة فقط، بل أيضاً يساعد في مكافحة ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة في منطقة العين، نظراً الى غناه بالمكونات الفعالة، في مقدمها الفيتامين سي والببتيدات ومضادات الأكسدة ومرطبات البشرة، إضافة الى الكافيين الذي يعمل على التقليل من الانتفاخات تحت العين.



Cetaphil Hydrating Eye Gel Cream

Cetaphil



يعمل هذا الكريم على معالجة الهالات السوداء تحت العين، وترطيب بشرة محيط العين الحساسة، مما يمنح محيط العين الترطيب اللازم والإشراقة الطبيعية. يشتمل Cetaphil Hydrating Eye Gel Cream على المكونات المرطبة للبشرة وتلك على تعمل على تفتيح وتبييض البشرة، بما فيها فيتامين E، وفيتامين B3، وحمض الهيالورونيك، إضافة الى عرق السوس وخلاصة العنب. كما أنه كريم لطيف للغاية لاستخدامه تحت العينين والجفون.



Elizabeth Arden Advanced Ceramide Capsules Daily Youth Restoring Eye Serum

Elizabeth Arden



هذا الكريم مناسب جداً للفتيات تحت سن الـ25، واللواتي يعانين من مشكلة الهالات السوداء المزعجة، التي تؤثر سلباً على طلتهن الشابة، فتجعلها أقل حيوية ونضارة. فهو يشتمل على مكونات فعالة جداً في إزالة الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين، مما يمنح منطقة العين توهجاً طبيعية وإشراقة دائمة.



Clarins Extra Firming Eye Cream

Clarins



يشتمل كريم العين هذا من كلارنس، على نباتات تساعد على تفتيح المنطقة المظلمة تحت العين، إضافة الى أنه يعمل على تهدئة الجلد الحساس حول منطقة العين، مما يساعد في التقليل من الهالات السوداء ومكافحة ظهورها مجدداً، ومعالج التجاعيد والخطوط الدقيقة حول العين، مما يمنحك عينين شابتين وأكثر إشراقاً.

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