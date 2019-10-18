أجمل قصات الشعر ... شبابية وعصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - يتوافر عدد كبير من قصات الشعر الملائمة للبنات، والتي بإمكانها أن تضفي عليهن إطلالة مختلفة تماماً وتمنحهن مظهراً عصرياً مميزاً. فإذا كنت تنوين تغيير اللوك الخاص بك وترغبين في اختيار قصة شعر جذابة، سنقدم لك في ما يلي، مجموعة من أجمل قصات الشعر للبنات، لتختاري من بينها ما يناسبك.



قصة البيكسي

قصة البيكسي



إن كنت تمتلكين شعراً طويلاً أو متوسط الطول، وترغبين في إطلالة جريئة وقصة شعر مميزة، ننصحك باعتماد قصة البيكسي، فإضافة الى أنها تسريحة عصرية ورائجة جداً بين النساء، فإنها أيضاً ملائمة جداً للفتيات كونها شبابية جداً ومريحة وعملية.



قصة الكاريه ذات الأطراف المتدرجة

قصة الكاريه ذات الأطراف المتدرجة



إنها قصة شبابية وملائمة للفتيات، وعصرية في الوقت نفسه، وتمنح وجهك النعومة والجمال. وهي ترتكز على قص الشعر بشكل غير متساو، لا سيما عند أطراف الشعر. وما يميز هذه القصة أنها تتماشى مع غالبية تسريحات الشعر، سواء تسريحة الشعر الكيرلي، أو الناعم، وحتى تسريحة الكعكة، وهذا ما يجعلها تلاقي رواجاً كبيراً بين الفتيات.

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قصة البوب مع الغرة القصيرة

قصة البوب مع الغرة القصيرة



إنها قصة شبابية مميزة، وتلاقي انتشاراً كبيراً بين النساء، لا سيما القتيات الصغيرات في السن، فهي قصة ناعمة وغير متكلفة، وبالإمكان اعتمادها بأشكل مختلفة، وذلك يعود الى رغبتك، حيث بإمكانك اعتماد قصة البوب الطويلة من الأمام والقصيرة من الخلف، مع الغرة القصيرة التي تغطي الجبين، أو بإمكان اعتماد قصة البوب القصيرة جداً من الخلف وذات الأطراف الطويلة غير المتساوية من الأمام.



قصة الكاريه متساوية الطول

قصة الكاريه متساوية الطول



إذا كنت تميلين الى القصات ذات الطول المتساوي، فإننا ننصحك باعتماد قصة الكاريه ذات الطول المتساوي، وهي تصل الى حدود الكتفين. إنها قصة شبابية ومفعمة بالحيوية والأنوثة، وتمنح الفتاة مظهراً جذاباً. ولإضفاء النعومة على هذه القصة، اعتمدي لها تسريحة الشعر المستقيم، مع الغرة الجانبية.



قصة الشعر المتدرج مع الغرة الفرنسية



تعد القصة المتدرجة موضة رائجة في غالبية المواسم، كونها قصة عصرية جداً وعملية ومريحة. وهي ترتكز على قص الشعر بشكل متدرج، مع اعتماد الغرة الفرنسية التي تغطي الجبين. فإن كنت تمتلكين شعراً طويلاً وترغبين ببعض التغيير من دون المس بطول شعرك، فلا تترددي في اعتماد قصة الشعر المتدرج مع الغرة الفرنسية.

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