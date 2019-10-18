خلطات تطويل الاظافر وتقويتها سريعاً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - تطويل الاظافر، ليس مسألة سهلة. إذ ان الاظافر تبقى دوما معرّضة للتكسّر والتفسّخ والجفاف بفعل عوامل مختلفة منها ما له علاقة بالمناخ ومنها ما له علاقة بطبيعة المياه الكلسية والاستخدام المستمر للمنظفات ومستحضرات التعقيم. في المقابل، إن تشذيب الاظافر وترتيبها بانتظام، يساعد في تطويلها وبالتالي ابراز يدين مفعمتين بالانوثة والجمال.



في هذا التقرير، نطلعك على خلطات منزلية سهلة، لا تتطلّب وقتا طويلا، وهي تساهم في تقوية أظافرك ومنعها من التكسّر والاهم انها تساعد في تطويل الاظافر.



1 - خلطة عصير البرتقال والملح:

عصير البرتقال



في وعاء نظيف، اخلطي ملعقة كبيرة من الملح الخشن مع ملعقة كبيرة من عصير البرتقال الطازج في نصف لتر من الماء الدافئ. ثم ضعي أظافرك بعد ازالة الطلاء عنها، في هذا الخليط مدة لا تقل عن 15 دقيقة. بعد ذلك،اغسلي يديك جيدا وطبّقي عليهما الكريم المرطب أو زيت مغذي لليدين. تطبيق هذه الخلطة مرتين أسبوعيا يساعد في تطويل الاظافر وتقويتها.



للحصول على رائحة عطرية جذابة، يمكنكِ إضافة بعض بتلات الورد وقطرة أو قطرتان من زيت الورد العطري.



2- خلطة زيت الزيتون والعسل:

خلطة زيت الزيتون والعسل



لتحضير هذه الخلطة، ضعي في وعاء نظيف 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون الدافئ مع ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي وبيضة واحدة مخفوقة. تخلط كل المكونات معًا لتشكّل مزيدجا متماسكا، ثم اغمسي اظافرك في هذه الخلطة مدة 10 الى 15 دقيقة. بعد غسل يديك، كالعادة قومي بترطيبهما بواسطة كريم الترطيب او زيت اساسي. تساعد هذه الخلطة في الحصول على أظافر قوية وأقل هشاشة، وبالتالي تساهم في تطويل الاظافر.



3- خلطة عصير الليمون الحامض وزيت الزيتون:

خلطة عصير الليمون الحامض وزيت الزيتون



تساعد هذه الخلطة في حال تطبيقها مرتين اسبوعيا طوال شهر، في الحصول على أظافر متينة وغير هشة. في وعاء نظيف، ضعي القليل من عصير الليمون الحامض مع فنجان من زيت الزيتون (اي ما يعادل نحو 3 ملاعق كبيرة) الذي يلعب دورا مهما في منع تشقق الاظافر. ضعي أظافرك في هذه الخلطة لمدة 10-15 دقيقة، ثم اغسليهما بالماء الفاتر ورطّبيهما.

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