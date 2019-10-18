كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - غالباً ما تبحث المرأة عن العطور المثيرة التي تزيدها قوةً وأنوثةً، وتشد الانتباه إليها، فتحرص على اختيار نغمات العطور المغرية والجذابة. انطلاقاً من ذلك، جمعنا لك في هذا المقال، أسماء عطور نسائية مثيرة، بنغمات تسرق القلوب وتجذب الأنظار إليك.



My Insolence by Guerlain

My Insolence by Guerlain



تجعل نغمات اللوز والياسمين والتوت من هذا العطر مزيجاً كلاسيكياً، إلا أن قاعدته التي تتركز على الفواكه وحبوب التونكا والفانيليا والباتشولي تحوله الى عطر مثير ومغر، فيجعل رائحتك رائعة وتدوم طويلاً. يناسب هذا العطر أوقات النهار والليل على حد سواء.



Tom Ford Velvet Orchid Lumière

Tom Ford Velvet Orchid Lumière



إنه عطر رائع ومثير من توم فورد، يتميز بـ رائحته الشرقية الزهرية، التي تتركز على البرغموت الإيطالي والعسل والبرتقال كملاحظات عليا، والورد والياسمين كملاحظات متوسطة، مصحوبة بنغمات الفانيليا وخشب الصندل كملاحظات أساسية. هذا العطر الفاخر مثالي للسهرات والمناسبات المسائية، حيث يجعلك امرأة مغرية تفيض جمالاً ورقياً.



Narciso Rodriguez For Her

Narciso Rodriguez For Her



يتركز هذا العطر الجذاب والمثير، بشكل أساسي، على المسك المصري، الذي يتميز برائحته الدافئة والحسية. يستحق هذه العطر أن تجربيه، فهو يشكل أحد خيارات العطور المميزة والمغرية، والملائمة للمناسبات الكبيرة، فهو من العطور الثابتة، التي ستظل معك طوال الوقت لتجعلك امرأة مثيرة مفعمة بالأنوثة.

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Chanel Coco Mademoiselle

Chanel Coco Mademoiselle



يشكل هذا العطر مزيجاً رائعاً من الأخشاب والبرغموت والورد، الذي يجعله واحداً من أكثر العطور غموضاً وإثارة. وما يزيده جمالاً هو لمسة مذهلة من الباتشولي التي ستجعلك قادرة على مواجهة أي شيء بكل ثقة وقوة، وبالتالي لن تحتاجي منه إلا القليل للخروج الى أي مناسبة بإطلالة تأثر القلوب.



BURBERRY for Women Eau de Parfum

BURBERRY



يتميز هذا العطر برائحته المغرية والمثيرة التي تأتي بشكل أساسي من نغمات الفانيليا وخشب الصندل والفانيليا، ممزوجة مع التفاح الأخضر والكشمش الأسود والبرغموت. إنه عطر مصمم للمرأة التي تسعى الى ترك أثر عميق لدى الآخرين من خلال عطرها.



Shalimar

Shalimar



يٌعتبر هذا العطر الشرقي المميز من غيرلان بمثابة حلم ساحر، وهو يشكل خياراً مثالياً للمرأة الباحثة عن عطر مثير يعزز من أنوثتها. شاليمار هو اسم المكان الذي تم فيه الاحتفال بقصة الحب التي جمعت الأمير الهندي الشاه جيهان والأميرة الفارسية ممتاز، والتي ألهمت جاك غيرلان لتصميم هذا العطر المغري.

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