تسريحات شعر مناسبة للخريف مزيّنة بأجمل الإكسسوارات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - تسريحات شعر مزيّنة بأجمل إكسسوارات الشعر، تربعّت على عرش موضة صيحات الشعر لخريف وشتاء 2019-2020؛ إذ خطفت الأنظار في أبرز عروض الأزياء العالمية. وكان لافتًا التنوّع في موديلات إكسسوارات الشعر التي جمعت في تصاميمها اللؤلؤ والأقواس المزخرفة وحتى الأوشحة، لإضفاء لمسة من الأنوثة على إطلالة المرأة، سواء العصرية أو الكلاسيكية.

فإذا كنت تبحثين عن كل ما هو جديد في عالم موضة الشعر، وترغبين بإطلالة مواكبة لأبرز صيحات الشعر لخريف وشتاء 2019-2020، لا تتردّدي في اختيار أحد هذه الإكسسوارات التي اختارها لك "الخليج 365.نت" لتزيّني بها تسريحة شعرك، وتكوني السبّاقة في اعتماد أبرز صحيات موضة الشعر لهذا العام.

أبرز صيحات موضة تسريحات شعر خريف وشتاء 2019-2020





موديلات تسريحات شعر مناسبة للخريف

1-تسريحات شعر مزينة بمشابك مرصّعة بالمجوهرات

تسريحات شعر مزينة باكسسوارات من وحي عروض الازياء لخريف وشتاء 2019-2020

المشابك ودبابيس الشعر ليست جزءًا من مظهرنا اليومي. ولكن، من المعروف أنها تضيف شيئًا مميزًا إلى تسريحة الشعر، وإضفاء إضافة لمسة من السحر إلى إطلالة المرأة. وقد برزت مشابك الشعر في عروض Vivetta، على شكل أوراق جميلة، مصنوعة من الفضة ومزينة بحبيبات اللؤلؤ الملونة. وزينت المشابك الفضية والكريستال شعر العارضات. وقد تمّ تطبيقها على كلا الجانبين، أو نحو الخلف، كما واعتمدت لتزيين الضفائر الصغيرة للمزيد من التألق.

موديلات مشابك لتزيين الشعر من وحي عروض الأزياء لخريف وشتاء 2019-2020

وأتت المشابك المعدنية الداكنة من فيرساتشي لتناسب أجواء المجموعة في التسعينيات. وأضافت الأحجار الذهبية المرصّعة بالأحجار الكريمة الملونة، قدرًا من التألق. أما في آشيش، فظهرت المشابك المرصّعة بالمجوهرات، لإبراز الشعر المستعار لعارضات الأزياء.

2- تسريحات شعر مزيّنة بسلاسل مرصّعة بالمجوهرت

تسريحات شعر مزينة بسلاسل مبتكرة

للمناسبات الخاصة، حرص المصممون على اعتماد تسريحات شعر مزيّنة بسلاسل مرصعة بألوان الفضة والذهبي أو الاثنين معاً، واعتمدت كغطاء للرأس بالكامل. يمكنك اعتماد هذه الصيحة على غرار عرض Andreas Kronthaler لـ Vivienne Westwood المزخرفة بالخرز أو المعدن.

إ3- كسسوارات شغر مزينة بحبيبات اللؤلؤ

تسريحات شعر مزينة باكسسوارات مرصعة باللؤلؤ

كان ولا يزال اللؤلؤ من أهم عناصر المجوهرات. لذا، تم دمجه بشكل لافت في العديد من إكسسوارات الشعر، ليصبح واحدًا من أبرز اتجاهات إكسسوارات الشعر لخريف وشتاء 2019-2020 . وقد برزت إكسسوارات الشعر المزينّة بحبات اللؤلؤ في عروض سيمون روشا، بأشكال عصابات رأس أو مشابك جميلة مرصعة بأحجار اللؤلؤ الصغيرة المميزة. كما وأتت اللآلئ كثيفة بنفس القدر في عروض شريمبس؛ حيث تم تزيين تسريحات الشعر بعصابات مستديرة مغطاة تمامًا بحبات اللؤلؤ الثمينة.

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4- تسريحات مزينة بسلاسل معدنية

اكسسوارات بتصاميم لافتة لتزيين تسريحات الشعر

تسريحات شعر مزينة بسلاسل مصنوعة من المعدن الداكن تارة، ومن الذهب تارة أخرى، ظهرت بشكل بارز في العديد من عروض الأزياء لخريف وشتاء 2019-2020. وعلى سبيل المثال، في كريستيان سيريانو، تمّ ربط السلاسل الرفيعة بخيوط من الشعر، ثم تم سحبها معها في شكل ذيل حصان منخفض، مما أضفى لوك جميلًا بشكل ملفت. كما وتمّ اعتماد سلاسل الوصلات الكبيرة في Balmain، للحصول على عصابات رأس مثالية، مما أضاف لمسة دراماتيكية تجمع بين العصرية والأناقة.

5- تسريحات شعر مزينة بعصابات رأس مبتكرة

تسريحات شعر مناسبة للخريف مزينة بعصابات مميزة

تم تزيين تسريحات الشعر بعصابات الرأس بتصميمات متنوعة ومبتكرة، وأخرى باللون الأسود من النوع الصلب، وغيرها من عصابات الرأس المصنوعة من القماش أو الساتان، لإضفاء لمسات من الجاذبية على الإطلالة.

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