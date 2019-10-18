موديلات فساتين باللون الأحمر آخر موضة كوتور 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - بعد الحضور اللافت الذي سجلته على خشبات عروض أسبوع باريس للهوت كوتور خريف وشتاء 2019 – 2020، تبقى الفساتين الحمراء واحدة من أبرز صيحات الموضة . ولان الاحمر هو لون جذاب ومفعم بالأنوثة والفخامة، يمكنك أن تختاري ما يناسبك من أجمل فساتين سهرة حمراء قدمتها الماركات.



شاهدي أجمل التصاميم لتلهمك بإطلالة سهرة فخمة.





فساتين سهرة حمراء كوتور 2020 بحسب لون البشرة

Zuhair Murad



- طغت صيحة فساتين السهرة الحمراء المائلة للون البرتقالي على مجموعات أشهر المصممين وفي مقدمتهم زهير مراد Zuhair Murad الذي أبتكر تصميم مزدان بالريش على الأكتاف، كما برع المصمم السوري رامي العلي Rami Al Ali في تقديم فستان ديكولتيه محدد للقامة مزود بطبقة علوية لامعة، وتنسجم هذه النغمات الصارخة من الأحمر مع بشرة السمراوات.

- توجهت بعض الماركات لجميع زبوناتها بفساتين سهرة باللون الأحمر الفاقع القوي، فهذه الدرجة تحديدًا تناسب مختلف ألوان البشرة، وقد رصدناها لدى دار فالنتينو Valentino، جورج شقرا Georges Chakra و أنطونيو جريمالدي Antonio Grimaldi وأزاروا كوتور Azzaro Couture، وذلك الأخير تميز تصميمه ببساطته والياقة الـ V Neck، أعتمديه لتطيلي رقبتك ولتنحيف القسم العلوي من الجسم.

Tony ward





- ركزت دور أزياء لبنانية على فساتين السهرة الحمراء المائلة إلى البرغندي أو درجة الأحمر الروبي الأنيقة، فتألقت عارضات إيلي صعب Elie Saab بموديلات منفوشة One Shoulder كما أحببنا فساتين حورية البحر Mermiad dresses من عرض طوني ورد Tony Ward، اختاريها لتكون رفيقتك في السهرات اذا كنتِ تتمتعين ببشرة بيضاء.

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