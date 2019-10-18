جلابيات وقفاطين ملونة من عهود العنزي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - عهود العنزي واحدة من مدونات الموضة الكويتيات، اللاتي يتمتعن بأسلوب جريء وغير تقليدي في اختيار الأزياء، حتى عندما تعتمد ارتداء الجلاليب والقفاطين، فتكون أيضًا بلمسة جريئة وتقليدية.

وإن كنتِ تحبين هذا الأسلوب المختلف بموديلات الجلاليب بشكل عام، إليكِ أكثر من موديل مختلف لهذه التصميمات، لتلهمكِ أفكارًا مميزة ولتقيّميها بنفسِك.

القفطان الملون مع الأكمام المنفوخة المنفصلة الكاشفة

القفطان الملون مع الأكمام المنفوخة المنفصلة الكاشفة





هذا التصميم المريح والعملي الذي اعتمدته عهود العنزي، يبدو جذابًا للكثير من الصبايا، بخاصة مع هذه اللمسة للأكمام المنفوخة والمنفصلة، لتكشف عن منطقة الذراعين، مناسبة للصبايا المراهقات بحفلات المنزل.





جلباب أبيض قصير من عهود العنزي

جلباب أبيض قصير من عهود العنزي





لفتنا هذا الموديل من عهود العنزي باختيار الجلباب الأبيض القصير، مع تصميم الـ Wrape الذي منحها طولًا مضاعفًا، بخاصة عندما نسقت معه صندلًا برباط الكاحل بلون النود النحاسي.

كما أنّ تصميم الجيوب الكبيرة للجلباب، أضاف لمسة آخر موضة، مناسب لصاحبات الذوق العصري.





عبايه مفتوحة ملونة بأسلوب عهود العنزي

عبايه مفتوحة ملونة بأسلوب عهود العنزي



في المقابل شاهدنا عهود العنزي بتصميم مميز للعبايه المفتوحة باللون الأزرق الزهري، وهو إحدى الدرجات الرائجة هذا العام، نسقت معها توب وبنطلونًا أسود لاطلالة محايدة ومريحة في الوقت نفسه.

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جلباب ملون بلمسة شبابية مبهجة على طريقة عهود العنزي

جلباب ملون بلمسة شبابية مبهجة على طريقة عهود العنزي





هذه القطع تُعتبر مميزة للغاية بألوانها الأنيقة والمبهجة، كما أنها محتشمة عن باقي التصميمات الأخرى، لهذا فهي تناسب الصبايا المحجبات أيضًا. كما أنها سهلة التنسيق، وأفضل ألوان الاكسسوارات التي يمكنكِ اعتمادها مع هذا الجلباب، هي الأبيض والأصفر.





والآن السؤال الأهم هل أعجبتكِ جلاليب وقفاطين عهود العنزي.. وإلى أيّ حد وجدتِها جريئة؟

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