كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - بلقيس فتحي لا تتردد في اختيار أجمل تصميمات الأزياء وأكثرها فخامة، حين يتعلق الأمر بحفلاتها واطلالاتها على المسرح وفي المناسبات، وتحرص دائمًا على اختيار الموديلات التي تجمع بين النمط المحافظ مع لمسات من العصرية، وهي متجددة دائمًا وهذا ما يميز اطلالاتها عن غيرها من باقي النجمات العربيات، وقد جمعنا اليوم بالصور أجدد فساتين النجمة بلقيس لخريف 2019 شاهديها واستوحي منها بعض الأفكار.



بلقيس فتحي في فستان مبتكر بتصميم عصري

فستان مبتكر من جان لويس صبجي اختارته بلقيس فتحي





شاهدنا بلقيس فتحي مؤخرًا في إحدى المناسبات، وقد خرجت عن النمط الفاخر في اختيار التصميمات الذي عودتنا عليها، واختارت فستانًا ذا تصميم عصري ومبتكر من جان لويس صبجي Jean Louis Sabaji مصنوعًا من قماش المخمل باللون الأسود، قصته ضيقة وله كمّ واحد، ومزينًا من الأمام بقصاصات على شكل أشعة من القماش الميتالك الفضي، نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللونين الأسود والفضي أيضًا، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة.





فستان متدرج الألوان اختارته بلقيس فتحي

بلقيس فتحي في فستان متدرج الألوان



مناسبة أُخرى وفستان جديد اعتمدته النجمة بلقيس لخريف 2019 كانت قد اختارته من المصمم سعيد قبيسي Saiid Kobeisy بقصة محتشمة، حيث إنّ ياقته عالية وأكمامه طويلة وقماشه مشكوك بحبات الخرز البراقة، التي تدرجت ألوانها من الأبيض إلى الزهري والرمادي، وصولًا إلى الأسود، وقد اعتمدت معه مجوهرات ماسية ناعمة.





بلقيس فتحي في فستان باللون الأصفر من جورج حبيقة

فستان أصفر من جورج حبيقة تألقت به بلقيس فتحي





أما لحفلها الذي أقامته في السعودية، فقد اختارت بلقيس فتحي اطلالة أنيقة وحيوية في فستان سهرة باللون الأصفر بدرجاته الهادئة، التي ناسبت بشرتها ولون شعرها من جورج حبيقة Georges Hobeika، تصميم الفستان ناعم مع أكمام طويلة، ومحدد الخصر وتنورته منسدلة بطريقة مميزة، وقد نسقت معه أقراطًا ماسية مرصعة بحجر باللون الأخضر.



أجدد فساتين النجمة بلقيس لخريف 2019 اختارتها لمختلف المناسبات والحفلات على المسرح، شاهدي صور التصميمات واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ والتي تناسب ذوقكِ.