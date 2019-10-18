أكثر من طريقة لتعتمدي بوت الساق مع حجابكِ لاطلالة أكثر رشاقة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - بوت الساق واحد من القطع الأساسية في خزانتنا بشكل عام، سواء كانت الصبيّة محجبة أم لا، ولكن بالنسبة لأزياء المحجبات، فأصبح بوت الساق قطعة أساسية ومهمة في اطلالاتهنّ المختلفة.

وتعتمد عليه الصبايا عند ارتداء التنانير والفساتين القصيرة نسبيًّا، بالإضافة بالطبع إلى اختياره مع البناطيل الجينز، وغيرها من القطع.



طرق عصرية لارتداء بوت الساق هذا الشتاء مع حجابكِ بحسب شكل جسمكِ وستايلِك



البوت الأسود مع التنانير السوداء للصبايا قصيرات القامة

البوت الأسود مع التنانير السوداء للصبايا قصيرات القامة





هذا اللوك مثالي للصبايا الممتلئات وقصيرات القامة، فاعتماد البوت بلون التنورة نفسه، يمنحكِ طولًا مضاعفًا، لأنه يبعد تركيز العين عن هذه المنطقة، بسبب عدم وجود أيّ كسر للون على الاطلاق.

ويمكن أن تعتمدي في هذه الحالة التنانير عالية الخصر، لتزيدكِ أناقة وجمالًا، وتُبرز قوامكِ ولتظهري برشاقة مضاعفة.



بوت الساق برسومات الحيوانات البرية مع تصميم محايد

بوت الساق برسومات الحيوانات البرية مع تصميم محايد





حتى لا تبدي مبهرجة أو متكلفة في مظهرِك، عند اختيار بوت الساق برسومات الحيوانات البرية، فإنّ هذا التصميم سيكون لافتًا للغاية، لهذا لا ننصح به قصيرات القامة أو الممتلئات.

وأفضل طريقة لتنسقي بها هذا البوت مع حجابِك، أن تعتمديه مع الفساتين المحايدة بلون واحد، أو مع التايور بألوان داكنة شتوية.

بوت الساق بتصميم راعي البقر أنيق هذا الموسم

بوت الساق بتصميم راعي البقر أنيق هذا الموسم





هذا الموديل من بوت الساق، أصبح رائجًا بشدة هذه الأيام، ويفضل أن تعتمديه بتصميم صغير للقدم، قدر الإمكان، وإن كنت تتمتعين برشاقة عالية، اعتمديه مع التنانير الميدي القصيرة.

ولكن إن كنتِ ممتلئة قليلًا، فالأفضل أن تعتمدي معه الجينز الضيق، لأنّ تصميم هذا البوت عادةً ما يكون واسعًا، ولن يناسبكِ أن تنسقي معه تصميمًا واسعًا، ولن تناسبكِ أيضًا التنورة الضيقة مع حجابِك.

بوت الساق الكعب العالي مع الألوان المحايدة

بوت الساق الكعب العالي مع الألوان المحايدة





من التصميمات التي تناسب كل الصبايا بشكل عام، هي بوت الساق ذو الكعب العالي، بألوان محايدة، والتي يفضل أن تنسقيها مع تنانير أو بناطيل بألوان البوت نفسه، لكي تمنحكِ اطلالة أطول وأكثر رشاقة.

وكذلك يمكن أن تعتمديها مع الجينز الأزرق، ولكن في حال اخترتِ ارتداء المعاطف الطويلة أو الجاكيت الصوف للمسة عصرية.

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