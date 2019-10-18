لمريضات سرطان الثدي.. احذري بعض عمليات إعادة البناء

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في بيانات طبية نشرتها مؤخرا، إن بعض حشوات إعادة بناء الثدي، بعد إصابة السيدات بـ سرطان الثدي قد تؤدي إلى الإصابة بنوع نادر من السرطان، حيث ازدادت معدلات الوفيات بعد تلك العمليات بشكل كبير.

وأعلنت شركة "أليرجن"، أنها توقفت كذلك عن تصنيع وبيع تلك الحشوات، وهي حشوات مزودة بقشرة خارجية خشنة "textured breast implants"، وتسبب تلك الحشوات الإصابة بورم الخلايا الكبيرة المتحولة الليمفاوي، وهو سرطان يصيب جهاز المناعة، وقد ازدادت تلك الحالات بصورة حادة بسببها.

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تسبب تلك الحشوات الخشنة وسطا مناسبا لتكاثر البكتريا على خلاف الحشوات الملساء، كما أنه من أعراض الحشو الخشن بعد العملية هو التقلص الدائم للعضلات.

وقالت إدارة الغذاء، بحسب ما نشرت "سبوتنيك"، إن هناك 573 حالة إصابة بالسرطان حول العالم منذ 2011، وقد توفيت 33 امرأة جراء الزرع و13 امرأة منهم استخدمت منتجات شركة "أليرجن".

وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن خطر الإصابة بهذا المرض بعد استخدام منتجات "أليرجن" أكبر بستة أضعاف من آثار أنواع أخرى من حشوات زرع الثدي.