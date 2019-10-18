فيديو.. لص مسلح يقبل رأس عجوز ويرفض أموالها

رفض لص أموال عجوز وقبل رأسها، خلال عملية سطو مسلح، في شمال شرق البرازيل، بعدما قدمت العجوز أموالها للص، خوفا من أن يؤذيها.

وأظهرت كاميرا مراقبة بداخل صيدلية في مدينة أمارانتي، شمال البرازيل، لصا يرتدي خوذة ويتحدث إلى العجوز، والموظف الموجود بالصيدلية يُشبك يديه خلف ظهره، وشريكه ينفذ عملية السطو، تحت تهديد السلاح، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وخلال العملية، التي جرت أحداثها، الثلاثاء الماضي، تحدثت العجوز التي تسكن في منزل مجاور للصيدلية، إلى اللص وعرضت عليه المال الخاص بها حتى لا يؤذيها، إلا أن اللص المسلح خرج عن المألوف، وربت على كتفها لتهدئتها، ثم قام قبل جبينها.

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وعلق صاحب الصيدلية صموئيل ألميدا، لموقع "جي 1" الإخباري المحلي، أن اللصوص هاجموا الصيدلية مسلحين، وطلبوا من الموظف أن يعطيهم كل الأموال المتواجدة بالصندوق.

وأوضح ألميدا، أن العجوز اقتربت من أحد اللصين وعرضت عليه أموالها، لكنه فاجئها بتقبيل رأسها بدلا من أن يأخذا أموالها، وقال: "لا يا سيدتي، احتفظي بهدوئك، لا أريد أموالك".