مصممة أزياء المحجبات تكشف عن مجموعتها الجديدة لصيف 2019

كشفت مصممة أزياء المحجبات سمية أبو شاديعن مجموعتها الجديدة لصيف 2019، وقالت: "مجموعتي لصيف 2019 مميزة جدا ومتنوعة ومحتشمة وتناسب كل الفئات وكل الأعمار منهم المحجبات والمحتشمات والمنتقبات والحوامل"، وتابعت: "دائماً لدي تحدي في كل مجموعة وفي 2019 إستطعت أن أثبت للمحجبات والمحتشمات أن الشياكة والاختلاف في الفساتين والجيبات والبناطيل الواسعة والبلوزات الطويلة والمحتشمة ليس في الجينز الضيق والبلوزات القصيرة ،أيضاً ثقة العملاء بي تجعلني أشعر بمسؤولية أكبر".

وأضافت في حديث خاص لـ"لايف ستايل؟" أنها "إعتمدت في إختيار موديلاتي على الاحتشام والانوثة والتميز والعملية والسرعة والسهولة في إرتداء الملابس لكي يناسب روتين الحياة السريع"، قائلة: "وحبي للتراث الفرعوني والمصري وتميزي به في كوني أول مصممة أزياء تصمم مجموعة أزياء منه شجعني أن أكمل في تصميم موديلات بها طابع تراثي".

وأكملت: "الموديلات تناسب المحجبات والمحتشمات و الغير محجبات وجزء للمنقبات ولكن تركيزي علي سن العشرينات والأربعينات لكي يستطيعون إرتداء ملابس مميزة ومحتشمة وخفيفة للنزول السريع والجامعة والشغل والمناسبات"، متابعة: "ركزت على ان كل تصميماتي يتم إرتداؤها بأشكال كثيرة حيث يخرج من القطعة الواحدة أكثر من طقم نظراً للظروف الاقتصادية".

وأشارت قائلة: "اخترت اقمشة قطنية تناسب جو مصر الصيفي والخريفي مثل فسكوز، بوبلين ، شانية، جبردين تركي، شيفون، كريب تركي بأنواعه، كتان"، موضحة: "أخترت معظم الموديلات مكونة من قطعة واحدة أو قطعتين ل سهولة وسرعة الإرتداء"، وتابعت: "بالنسبة للألوان كل الألوان أصبحت موضة خصوصاً الفواتح بشرط تنسيق الدرجات المناسبة والغير تقليدية مع بعض لكي يتم تنسيق طقم مختلف ومميز"، وأكملت: "الكولكشن عبارة عن 30 موديل لكي تستطيع كل بنت إختيار القطع التي تناسبها سواء لبس للجامعة أو للنادي أو خروج صباحي أو مسائي أو مناسبة كتب كتاب أو مناسبة بسيطة ، والمجموعة جمعت فيها بين الموضة العالمية و الموضة المناسبة لأجسام المصريات".

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