تعرف على عقوبة فتاة قبرصية مارست الجنس مع 12 إسرائيليا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت فتاة إنجليزية اتهامات إلى الشرطة القبرصية بإجبارها عن التنازل عن اتهام 12 إسرائيليا باغتصابها في منتجع “أيا نابا” في قبرص، وأنها وافقت على سحب الاتهامات “خوفا على حياتها”، بحسب شهادتها أمام محكمة قبرصية.

ووفقا لما ذكرته “BBC” فإن الشرطة نفت هذه الاتهامات وقالت إن الفتاة كانت تمارس الجنس بالتراضي، ولم تتعرض لاغتصاب بحسب مقاطع فيديو للواقعة.

الفتاة صاحبة الـ 19 عاما، قالت أمام المحكمة: إنها أرسلت رسالة نصية إلى والدتها من داخل مركز الشرطة في قبرص تطلب فيها مساعدة عاجلة، وكتبت لها “في أسرع وقت ممكن.. أحتاج إلى مساعدة في أسرع وقت ممكن”.

الفتاة قيد المحاكمة في قبرص بتهمة التسبب في إيذاء علني بادعائها كذبا التعرض للهجوم والاغتصاب في أحد فنادق “أيا نابا” في يوليو الماضي، حيث تصر على نفي الاتهام والتأكيد على أنها كانت مجبرة على نفي اتهاماتها للسائحين الإسرائيليين.

أضافت أمام محكمة “فاماغوستا” المحلية أنها تعرضت للاغتصاب لكن تم إجبارها على سحب أقوالها بعد 10 أيام.

السلطات القبرصية كانت قد ألقت القبض على 12 شابا إسرائيليا اتهمتهم الفتاة باغتصابها جماعيا، لكن تم إطلاق سراحهم فيما بعد وعادوا إلى إسرائيل.

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فريق الدفاع عن الفتاة البريطانية قال: إنها اضطرت للتوقيع على مذكرة تتراجع فيها عن تعرضها للاغتصاب تحت الإكراه، كما أنها خضعت لتهديد بالاعتقال وحُرمت من الاتصال بمحام، وهو ما تنفيه الشرطة.

الفتاة أمام المحكمة: المحققون القبارصة بقيادة ماريوس كريستو، أخبروني أن الشرطة حصلت على مقاطع فيديو تُظهرني أمارس الجنس الجماعي بالتراضي.. وطلبت رؤية مقاطع الفيديو لأنني لم أعرف أنها موجودة، لكن المحقق كريستو أخبرني أن هذا ليس ممكنا، لكن تم فحصي والتأكد عدم وجود أي اغتصاب بل جنس بالتراضي.

وأضافت، لقد هدد بالقبض على صديقتي واتهامها بالتآمر وقال إنه بسبب كل هذه الفيديوهات المزعومة، كان سيعتقلني إذا لم أقل أنني كذبت، كما لم أتمكن من مقابلة والدتي حتى أتيت إلى المحكمة مكبلة بالأصفاد.

الفتاة تابعت في شهادتها أمام المحكمة: كنت أراسل أمي، كنت أراسل أصدقائي، وأخبرهم أنهم يجبرونني على توقيع هذه الاعترافات الخاطئة، أحتاج إلى مساعدة، قلت لهم إنني كنت خائفة حقا لأنني لم أكن أعتقد أنني سأغادر مركز الشرطة هذا دون توقيع هذا الاعتراف.. أخبرت صديقتي أنني كنت خائفة على حياتي.

المحكمة اطلعت على سلسلة من الرسائل ورسائل سناب شات التي أرسلتها الفتاة وهي تخفي هاتفها عن الشرطة، وقالت في رسالة سناب شات لصديقتها: “إنهم لن يسمحوا لي بالتحدث إلى أي شخص”.. وقالت لصديقتها أيضا “قلت لهم (الشرطة) إن لي الحق في الحصول على محام هنا، لكنهم ردوا هذا غير متاح في قبرص.. ربما في بريطانيا وليس في قبرص، لقد جعلوني بصدق أوقع بيانات كاذبة.

وبحسب الأدلة التي حصلت عليها المحكمة فقد وقعت الفتاة اعتراف بالتراجع عن اتهام الإسرائيليين بالاغتصاب بعد ثماني ساعات من القبض عليها من فندقها في 27 يوليو.

الرقيب كريستو نفى اتهامات الفتاة وأكد عدم ممارسة أية ضغوط عليها، وقال إنه بدأ يشك في أنها كذبت بشأن الاغتصاب بعد اكتشاف التناقضات في أقوالها أمام الشرطة.. وقال للمحكمة عندما صارحتها بشكوكي وطرحت عليها أسبابا محتملة لقيامها بالكذب والزعم بتعرضها للاغتصاب، قالت: (ادعيت الاغتصاب) لأنهم كانوا يصورونني بالفيديو، شعرت بالحرج والإهانة.

وفي حالة إدانة الفتاة بالكذب حول جريمة اغتصابها يمكن أن تواجه السجن لمدة عام ودفع غرامة قدرها 1700 يورو.