صور.. "أغنية مخصوص" كواليس زفاف نجل هاني شاكر اليوم

يستعد شريف شاكر، نجل الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، للزواج من خطيبته نورهان هاني، خلال حفل كبير مساء اليوم، وذلك بعد عام على خطبتهما.

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تفاصيل حفل الزفاف

وأفادت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، بأن حفل عقد قران شريف ونورهان، يعقد بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الجيزة، ويحضر الحفل الأصدقاء والمقربين، ومجموعة من الفنانين.

كما قرر الفنان هاني شاكر تقديم أغنية خصصها لزفة نجله خلال حفل الزفاف المقرر اليوم، وتميزت دعوة الفرح بالكتابة الذهبية على اللون الأسود، داخل إطار مميز، ما أعطاها فخامة.

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خطوبته نجل هاني شاكر

وفي نوفمبر 2018، احتفل نجل هاني شاكر بخطبته على فتاة تدعى "نورهان"، في حفل عائلي، ارتدت خلاله العروس فستان أبيض قصير، تميز بأنه لامع ومزين بالريش، مع تسريحة شعر تحمل تموجات بسيطة، ما تسبب في تعرضها للعديد من الانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة.

هاني شاكر يرد على منتقدي عروس نجله

خلال استضافته عبر قناة "أون تي في"، في برنامج "كل يوم" مع الإعلامي وائل الإبراشي، العام الماضي، أعرب الفنان هاني شاكر عن ضيقه الشديد من استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في انتقاد وإهانة المشاهير، موضحًا أن البعض ممن يستخدمها لا يراعون مشاعر الناس.

وأضاف شاكر، أنه قرر الاستعانة على قضاء حوائجه بالكتمان، بعد ما شاهد بنفسه "التطاول والتطفّل وقلّة الأدب، وعدم مراعاة الأفراح أو الأحزان"، موضحا: "في حالة من الغلّ وطولة اللسان، شيء مش طبيعي ومحصلش معايا بس، وشوفوا اللي حصل في مهرجان الجونة، وكل واحد أصبح من حقه التطاول على النجوم وانتهاك الأعراض".