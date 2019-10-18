رحيل أسطورة الباليه أليسيا ألونسو عن عمر ناهز 98 عاما

رحلت أسطورة الباليه أليسيا ألونسو، عن عمر ناهز 98 عاما، والتي نالت شهرة عالمية في الأربعينات، وتولت فيما بعد إدارة مؤسسة الباليه الكوبية الوطنية لعقود.

وكتب رئيس البلاد ميغيل دياز كانيل، في تغريده على تويتر، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز": "رحلت أليسيا ألونسو وتركت فراغا كبيرا لكنها تركت أيضا إرثا هائلا.. شكرا يا أليسيا على عملك الخالد هذا".

كانت ألونسو استغلت نجوميتها وشهرتها في الباليه، وأنشأت أكبر مدرسة للباليه في العالم، واعتمدت على شهرتها في توسيع شهرة الباليه في بلدها، باعتبارها واحدة من أعظم راقصات الباليه في القرن العشرين.