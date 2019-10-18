بصفار البيض وزيت السمك..وصفة منزلية للعناية بالبشرة الجافة

تعاني صاحبات البشرة الجافة من ارتفاع تكاليف المنتجات الخاصة بالعناية بوجوههن، ووسائل تنظيفه، للحصول على مظهر جذاب، ويبحثن دائما عن وسائل طبيعية آمنة للاهتمام ببشرتهن. ويقدم "هن" طريقة تحضير ماسك للبشرة الجافة، وفقا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا": Advertisements مقادير ماسك العناية بالبشرة الجافة صفار البيض. زيت السمك. خطوات تحضير ماسك العناية بالبشرة الجافة خلط المكونات جيدًا، ثم وضعها على الوجه كاملا باستخدام فرشاة نظيفة، وترك الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة، وإزالته بقطنة مبللة بماء الورد، ثم غسل الوجه بالماء والصابون المخصص للبشرة الجافة، وبعدها يتم ترطيب الوجه مجددا بماء الورد.

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