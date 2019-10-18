الامارات | لمرضى الحساسية قبل الشتاء.. نصائح مهمة داخل المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الحساسية قبل الشتاء.. نصائح مهمة داخل المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الجمعية الألمانية للحساسية والربو أن عث الغبار المنزلي يهاجم مرضى الحساسية في فصلي الخريف والشتاء بصفة خاصة، بسبب البيئة الدافئة داخل المنزل.

وتتمثل أعراض حساسية عث الغبار في احمرار الجلد وتورمه والعطس المتكرر والزكام وانسداد الأنف وحكة العين، خصوصاً في الصباح.

ولمواجهة عث الغبار المنزلي تنصح الجمعية مرضى الحساسية بتهوية المرتبة بعد النوم وتبريدها.

ومن المهم تهوية غرفة النوم بشكل منتظم؛ لأن زيادة درجة الحرارة عن 20 درجة تعزز من تكاثر العث، في حين لا ينبغي أن تزيد نسبة رطوبة الهواء على 60%.

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وأشارت الجمعية إلى أن الأرضيات الملساء كالبلاط والرخام وما شابه أفضل من السجاد؛ إذ يمكن مسحها فقط بقطعة قماشية مبللة. وينبغي مسح الأرضية كل يومين أو ثلاثة أيام.

وينبغي التخلي عن كل ما يتراكم عليه عث الغبار، مثل الستائر القماشية وفرش التنجيد، بينما يمكن استخدام كسوات الوسادات والملاءات المخصصة لمرضى الحساسية.

ومن الضروري تغيير الفرش الخارجي للسرير مرة كل أسبوع، مع مراعاة غسل الوسادة وغطاء السرير بشكل منتظم، على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وعلى درجة حرارة 60 درجة.