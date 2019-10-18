الحقيبة الفرو أحدث صيحات الموضة.. هكذا تنسقيها

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
تمثل الحقيبة الفرو “Teddy Bag” أحدث صيحات الموضة النسائية في شتاء 2019/2020 لتمنح المرأة إطلالة تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحت مجلة “Elle” الألمانية، أن الفرو يكسو هذا الموسم كل أشكال الحقائب مثل حقائب اليد وحقائب الكتف وحقائب الوسط بمختلف أحجامها بدءًا من حقيبة الكلاتش الصغيرة وصولا إلى حقيبة التسوق الكبيرة.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن الحقيبة الفرو تكتسي بدرجات البني الدافئة كدرجة النوجا، في حين تزهو بعض الموديلات بألوان جذابة كالوردي، بينما تتلألأ موديلات أخرى ببريق اللون الذهبي.
ولإطلالة أكثر أناقة وفخامة يمكن تنسيق الحقيبة الفرو مع معطف فرو بنفس اللون أيضا.
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