شاهد| في مصر .. ضبط فتاة ارتدت نقاباً لتصوير فيلم إباحي بصحبة زوجها ومفاجأة عن هويتها!

سلّمت النيابة العامة المصرية في الأقصر فتاة تحمل الجنسية الأوكرانية إلى سفارة بلادها تمهيدا لترحيلها خارج البلاد، بعد القبض عليها عارية داخل معبد الأقصر.

وبيّنت التحقيقات، أن الفتاة الأوكرانية كانت بصحبة زوجها داخل معبد الأقصر، وكانت ترتدي ملابسها العادية، قبل أن تقوم بخلعها مُبقيةً على ملابسها الداخلية، وارتدت نقابا ثم بدأت في التجول داخل المعبد وبالتحديد في منطقة ممر العمدان داخل المعبد.

وأكدت التحقيقات أن الفتاة كانت تنوي تصوير فيلم إباحي مع زوجها داخل المعبد في غفلة من الحراس، إلا أنهم تمكنوا من رصدهما قبل الشروع في مخططهما، وأُلقي القبض عليهما.

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وتوجه خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير الآثار، بشأن “قيام مخرجين أجانب بتصوير أفلام إباحية في ساحة معبدي الأقصر والكرنك”.

وتعد الواقعة، هي الثانية خلال أيام قليلة، حيث ضبطت شرطة السياحة بالأقصر، سائحة أمريكية الجنسية، بعدما خلعت ملابسها داخل معبد الكرنك، والتقطت صورا عارية، حيث استوقفتها الشرطة بعدما تبين عدم حصولها على تصريح بالتصوير.

وأصدرت النيابة قرارا بتسليمها إلى سفارة بلادها، تمهيدا لترحيلها.