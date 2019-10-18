هنا الزاهد تتمنى التحصين من الحسد: حسيت بروح شريرة في حياتي

باللغتين العربية والإنجليزية، تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن أمنيتها في حياة سعيدة، داعية الله أن يحمها من كل أذى، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت هنا: "يا رب امنع عننا كل عين وحسد وشر، يارب الأيام الجاية تبقى حلوة"، وتابعت باللغة الإنجليزية: "أنا متاكدة من أن الأيام القادمة ستكون أفضل مما كنا به، لقد كان شهرا صعبا، كان هناك شيء خاطئ، شعرت بوجود روح وطاقة شريرة.. الله يحمي زوجي وعائلتي"، مرفقة صورة جديدة لها من حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، الذي عقد قبل أسابيع بإحدى الفنادق الكبرى في القاهرة.

ورد زوجها على منشورها، خلال التعليقات، مدونا باللغة الإنجليزية: "أحبك يا أطيب قلب عرفته على الإطلاق".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "ربنا يبعد عنكم العين ويهنيكم يا حبيبتي"، و"بإذن الله ربنا هيعوضك"، و"اللي جاي أحلى".

هنا الزاهد تتعرض لوعكة صحية

خلال استمتاعها بشهر العسل خارج مصر، تعرضت الزاهد لوعكة صحية، وأعلن عن ذلك زوجها الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه على "إنستجرام"، ثم طمأن جمهوره على حالتها الصحية، إلا أنها صُدمت بنبأ رحيل طليق والدتها الفنان طلعت زكريا، وانهارت بشكل كامل خلال تشييع جثمانه.