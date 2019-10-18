مي عمر بفستان إغريقي.. وسامي يغازلها: "عاوزكم تعرفوا أنا عايش إيه"

تصدرت الفنانة مي عمر "ترند" محرك البحث الشهير جوجل، عقب ساعات من نشر زوجها مقطع فيديو، يستعرض خلاله أزياء الفنانة الشابة، خلال تواجدهما في اليونان.

وأطلت مي بفستان أبيض اللون على الطراز الإغريقي، تميز بأنه طويل وفضفاض، وذو فتحة بمنطقة الصدر، كما أنه بدون أكمام، ومزين بحزام ذهبي لامع، مع اختيارها تسريحة شعر "إنسيابية".

وقال سامي أثناء تجوله برفقة زوجته مي عمر بمنطقة أكروبوليس في أثينا، حيث صور مقطع الفيديو المنشور الذي لم يتجاوز الدقيقة: "مفأجاة رهيبة.. ميوشة بالزي اليوناني.. بقت the helen of troy"، في إشارة إلى واحدة من أشهر الشخصيات الأغريقية، المعروفة بشدة جمالها، وتسابق الأمراء على الزواج منها.

وتابع: "لقيتها فجأة اشترت فستان إغريقي، وقررت بما إننا في اليونان تكون فتاة إغريقية.. علشان بس تعرفوا أنا بعيش إيه".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على 20 ألف مشاهدة، ومئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "حلو جدا عليها.. ذكرتني بأساطير المسرح اليوناني أفروديت"، و"أجازة سعيدة"، و"الفستان لايق عليها".

يشار إلى أن الفنانة مي عمر، أثارت الجدل بسبب فستانها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، حيث وصفه البعض بالجرئ، حيث كان مكشوفا من منطقة الصدر، وشفافا من منطقتي الركبة والأكمام.

ورغم الانتقادات التي تلقتها بسبب إطلالتها الأخيرة التي ظهرت بها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، لكنها لم تثير الغضب داخل الفنانة مي عمر، التي رأت أن الانتقاد من الأمور الطبيعية التي يتعرض لها الأشخاص: "دا طبيعي.. لما حد بيلبس حاجة في حد بيعجبه.. وحد لأ.. مفيش حاجة تضايق"، أثناء حوارها مع برنامج "عرب وود".