بشرتك تحتاج إلى عناية خاصة في الشتاء.. إليكِ أفضل المستحضرات

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قالت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فىيشر، إن البشرة تتعرض للعديد من عوامل الإجهاد خلال فصلي الخريف والشتاء بصفة خاصة، وذلك بسبب التبديل المستمر بين البرودة في الخارج والدفء في الداخل.
وأوضحت فيشر، أن البشرة تصبح أكثر حساسية وتقع فريسة للجفاف والإحمرار والتهيج والتقشر، ما يجعلها تحتاج إلى عناية خاصة؛ حيث ينبغي استخدام مستحضرات تنظيف لطيفة لا تتسبب في جفاف البشرة بشكل إضافي.
وإلى جانب مستحضرات التنظيف اللطيفة، تعمل كريمات العناية الغنية بالدهون على ترطيب البشرة وتدعيم حاجز الحماية الطبيعي للبشرة.
ولهذا الغرض؛ تنصح فيشر باستعمال مستحضرات العناية المحتوية على خلاصة نبات الهندباء البرية (الشيكوريا)؛ حيث إنها تتمتع بتأثير مشابه لتأثير فيتامين D، ومن ثم تعمل على تقوية حاجز الحماية الطبيعي.
وتساعد منتجات العناية المحتوية على زبدة الشيا أو زيت المكاديميا في علاج البشرة المجهدة في الشتاء وتمنحها ملمسا ناعما كالحرير.
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