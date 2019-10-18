ما علاقة حرف "E" بقائمة مكونات الأغذية على صحتك؟.. إليك تحذير مهم

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
حذرت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه ريستماير من خطورة الأغذية الجاهزة على الصحة؛ حيث إنها تُضعف المناعة وترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري.
وأوضحت ريستماير، أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الأغذية الجاهزة عادة ما تحتوي على إضافات غير صحية كالسكر ومواد التحلية والدقيق الأبيض والأحماض الدهنية المشبعة، في حين تفتقر إلى العناصر الغذائية المفيدة للصحة كالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والبروتين.
ولتجنب هذه المخاطر، تنصح ريستماير بتناول الأغذية الطبيعية، مشيرة إلى ضرورة إلقاء نظرة فاحصة على قائمة المكونات؛ حيث ينبغي أن تحتوي القائمة على القليل من المكونات ذات أرقام E، والتي تشير إلى الإضافات الاصطناعية، وإن كان من الأفضل أن تخلو منها تماما.
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