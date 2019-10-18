لمحبي التجديد.. طريقة عمل بيف استراجانوف

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

حضري وصفة البيف استراجانوف على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام.

المكونات:

500 جرام ستيك بقري

3 جرام ثوم مفروم

200 جرام بصل شرائح

200 جرام المشروم المقطع

3 جرام فلفل اسود

100 جرام فلفل اخضر مكعبات

20 جرام من الزيت النباتي ذره

1 كيس صوص اللحوم من الدمى جلاس

2 جرام شبت مفروم

500 جرام مياه لعمل الصوص

5 جرام من الخردل

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100 جرام خيار مخلل مفروم

100 جرام فلفل ألوان شرائح رفيعة

طريقة التحضير:

نسخّن الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم نقطّع اللحم إلى شرائح طولية ونضعه في صينية

نرشّ الملح والفلفل الأسود، ونقلب شرائح اللحم حتى نتبّلها جيداً، ثمّ نضيف القليل من الزيت النباتي ونتابع التقليب.

نضع مقلاةً واسعة على النار حتى تسخن تماماً، ثم نضع شرائح اللحم ونقلّبها حتى تأخذ اللون البني، وتتحمّر.

نضع شرائح اللحم في وعاء آخر، ثمّ نُضيف الزيت النباتي ونقلب.

نضيف شرائح البصل، ونقلب حتى يذبل قليلاً، ثمّ نُضيف الثوم المهروس ونتابع التقليب.

نضيف المشروم المقطع والخردل والفلفل الأخضر ونقلب حتى تتكرمل المكونات جيداً.

في وعاء جانبا نضع المياه علي النار حتي الغليان ونضيف لها بودر صوص الدمى جلاس اللحوم ونقلب جيدا حتي تتجانس على النار ثم نتركها جانبا.

نسكب الصوص الذي قمنا بتجهيزه في الخطوة السابقة على شرائح اللحم في الوعاء ونقلب.

نغطي الوعاء ثم نتركه على النار لمدّة نصف ساعة تقريباً أو حتى يطرى وينضج اللحم.

نضع الاستراجانوف في طبق التقديم ونزيّنها بالخيار المخلل المفروم والفلفل الألوان نقدّمها مباشرةً ساخنةً.